इंजीनियरिंग छात्रा की मौत के मामले में दोस्त रॉबिन हिरासत में, सुसाइड से पहले लंबी चैटिंग से फंसा
सुसाइड से पहले छात्रा की रॉबिन नामक दोस्त के साथ बात और चैटिंग हुई थी। वह घटना के बाद से फरार था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।
बिहार के मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मुजफ्फरपुर की छात्रा रिमी कुमारी की मौत मामले में पुलिस ने उसके एक दोस्त को डिटेन किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिमी की मौत का कारण आत्महत्या बताया जा रहा है। रिमी का उसके दोस्त मुंगेर के रॉबिन के साथ लंबी चैटिंग हुई थी।
प्रशिक्षु डीएसपी सह मुफस्सिल थानाध्यक्ष कुमारी प्रियंका ने रविवार को बताया कि एक छात्र रॉबिन को डिटेन किया गया है। उससे छात्रा की मौत के मामले में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छात्रा के मोबाइल से कई अहम सुराग मिले थे। पुलिस को ह्वाट्सएप चैटिंग सहित अन्य सुराग घटना के बाद मिला था। इसके आधार पर रॉबिन को डिटेन किया गया है। वह अभी तक गायब था।
घटना के दिन दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। साथ ही दोनों ने एक दूसरे चैटिंग किया था। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस परिस्थिति में छात्रा ने आत्महत्या की है। बताया जाता है कि सीडीआर सहित अन्य कई वैज्ञानिक तरीके से पुलिस ने युवक को चिन्हित किया था। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। छात्रा के मोबाइल का कॉल डिटेल देखने के बाद उसकी तलाश की जा रही थी। रॉबिन ने अपना मोबाइल बंद करके रखा था।
रॉबिन सीविल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर का छात्र है। जबकि मृतक छात्रा ट्रिपल ई के थर्ड ईयर की छात्रा थी। बताया जाता है कि 21 मई को मुजफ्फरपुर जिला के ब्रह्मपुरा की रहनेवाली छात्रा रिमी ने कॉलेज के हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे थे पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई थी। इसके बाद देर रात इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज कैंपस में हंगामा किया था। मुफस्सिल थाना सहित करीब 10 थाना की पुलिस ने देर रात छात्रों को समझाकर हंगामा को शांत कराया था। इस दौरान छात्र कई गंभीर आरोप लगा रहे थे। वहीं कॉलेज प्रशासन ने जिन छात्रों की परीक्षा नहीं हो रही थी, उनकी क्लास को ऑन लाइन कर दिया था।
इस घटना के बाद कॉलेज के हॉस्टल को खाली करा लिया गया है। 30 मई के बाद फिर से क्लास शुरू होगा और छात्र छात्राएं अपने हॉस्टल में लौटेंगे। कॉलेज कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें