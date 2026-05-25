इंजीनियरिंग छात्रा की मौत के मामले में दोस्त रॉबिन हिरासत में, सुसाइड से पहले लंबी चैटिंग से फंसा

सुसाइड से पहले छात्रा की रॉबिन नामक दोस्त के साथ बात और चैटिंग हुई थी। वह घटना के बाद से फरार था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।

बिहार के मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मुजफ्फरपुर की छात्रा रिमी कुमारी की मौत मामले में पुलिस ने उसके एक दोस्त को डिटेन किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिमी की मौत का कारण आत्महत्या बताया जा रहा है। रिमी का उसके दोस्त मुंगेर के रॉबिन के साथ लंबी चैटिंग हुई थी।

प्रशिक्षु डीएसपी सह मुफस्सिल थानाध्यक्ष कुमारी प्रियंका ने रविवार को बताया कि एक छात्र रॉबिन को डिटेन किया गया है। उससे छात्रा की मौत के मामले में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छात्रा के मोबाइल से कई अहम सुराग मिले थे। पुलिस को ह्वाट्सएप चैटिंग सहित अन्य सुराग घटना के बाद मिला था। इसके आधार पर रॉबिन को डिटेन किया गया है। वह अभी तक गायब था।

घटना के दिन दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। साथ ही दोनों ने एक दूसरे चैटिंग किया था। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस परिस्थिति में छात्रा ने आत्महत्या की है। बताया जाता है कि सीडीआर सहित अन्य कई वैज्ञानिक तरीके से पुलिस ने युवक को चिन्हित किया था। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। छात्रा के मोबाइल का कॉल डिटेल देखने के बाद उसकी तलाश की जा रही थी। रॉबिन ने अपना मोबाइल बंद करके रखा था।

रॉबिन सीविल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर का छात्र है। जबकि मृतक छात्रा ट्रिपल ई के थर्ड ईयर की छात्रा थी। बताया जाता है कि 21 मई को मुजफ्फरपुर जिला के ब्रह्मपुरा की रहनेवाली छात्रा रिमी ने कॉलेज के हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे थे पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई थी। इसके बाद देर रात इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज कैंपस में हंगामा किया था। मुफस्सिल थाना सहित करीब 10 थाना की पुलिस ने देर रात छात्रों को समझाकर हंगामा को शांत कराया था। इस दौरान छात्र कई गंभीर आरोप लगा रहे थे। वहीं कॉलेज प्रशासन ने जिन छात्रों की परीक्षा नहीं हो रही थी, उनकी क्लास को ऑन लाइन कर दिया था।