Motihari Result LIVE: मोतिहारी में मतगणना पर सबकी नजर, प्रमोद कुमार या देवा गुप्ता की जीत-हार का फैसला

संक्षेप: Motihari Assembly Seat Result Live 2025: मोतिहारी विधानसभा सीट पर मतगणना के बाद प्रत्याशियों की जीत-हार का फैसला हो जाएगा। सुबह 8 बजे यहां वोटों की गिनती शुरू हो हुई। पहले बैलट पेपर के बाद ईवीएम के वोटों की गिनती जारी है।

Motihari Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण की मोतिहारी विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने इस सीट से प्रमोद कुमार को और राजद ने देवा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। वोटों की गिनती के बाद यहं हार और जीत का फैसला हो जाएगा। इस चुनाव में जनसुराज पार्टी के अतुल कुमार समेत कुछ अन्य पार्टियों के उम्मीदवार पर मैदान में हैं।

Motihari Assembly Seat Result Live 2025: 9:11 AM- Motihari Result LIVE: मोतिहारी विधानसभा सीट से एनडीए के लिए अभी खुशखबरी है। इस सीट से भाजपा के प्रमोद कुमार आगे चल रहे हैं। वो 1000 वोट से आगे चल रहे हैं।

8:15 AM- Motihari Result LIVE: बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती हुई। ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

साल 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां बीजेपी के प्रमोद कुमार इस चुनाव में 92,733 वोट मिले थे। उस चुनाव में आरजेडी ने ओम प्रकाश चौधरी को टिकट थमाया था। ओम प्रकाश चौधरी को 78,088 वोट मिले थे। इस बार राजद ने अपना प्रत्याशी बदला है। मोतिहारी विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले गए थे। इस सीट पर कुल 71.61 प्रतिशत वोट पड़े थे।