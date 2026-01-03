सास गई डॉक्टर के पास, भाग गई बहू; शादी के एक माह बाद जेवर कैश लेकर दुल्हन फरार, FIR दर्ज

संक्षेप: महिला ने बताया है कि उसके बेटे की शादी 3 नवंबर 2025 को पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। घर में आई बहू कुछ दिन ठीक से रही। उसके बाद उसका कार्यकलाप बदलने लगा।

बिहार के बेतिया में एक दुल्हन ने रिश्ते नातों को लालच के आगे तोड़ दिया। नगर के कालीबाग थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले से एक नवविवाहिता शादी के महज एक माह बाद फरार हो गई। जाते जाते वह घर से रुपये व गहने भी अपने साथ लेकर चली गई। परिवार के लोगों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पूरे गांव में बहू के भागने से कानाफूसी और भांति-भांति की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि वह अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। हालांकि इसकी पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं की गयी है।

इस मामले में एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि इस मामले में नवविवाहिता की सास की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गयी है। छानबीन कर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर में महिला ने बताया है कि उसके बेटे की शादी 3 नवंबर 2025 को पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। घर में आई बहू कुछ दिन ठीक से रही। उसके बाद उसका कार्यकलाप बदलने लगा। परिवार वाले उसी योजना को समझ नहीं पाए।

20 दिसंबर को महिला अपने दोनों बेटों के साथ अपना इलाज कराने डॉक्टर के पास गयी थी। वहां से वापस लौटी तो देखा कि उनकी बहू घर में नहीं है। परिजनों ने अपने स्तर से खोजबीन की परंतु मालूम नहीं चला। उसके बाद घटना की सूचना लड़की के परिजनों को दी गयी। लड़की के मायके वालों से कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस से संपर्क कर शिकायत किया। महिला ने बताया कि बहू घर में रखे 44 हजार कैश भी अपने साथ ले गई है।