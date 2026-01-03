Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMother-in-law went to doctor daughter-in-law eloped bride absconded with jewellery in Bettiah Bihar
सास गई डॉक्टर के पास, भाग गई बहू; शादी के एक माह बाद जेवर कैश लेकर दुल्हन फरार, FIR दर्ज

सास गई डॉक्टर के पास, भाग गई बहू; शादी के एक माह बाद जेवर कैश लेकर दुल्हन फरार, FIR दर्ज

संक्षेप:

महिला ने बताया है कि उसके बेटे की शादी 3 नवंबर 2025 को पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। घर में आई बहू कुछ दिन ठीक से रही। उसके बाद उसका कार्यकलाप बदलने लगा।

Jan 03, 2026 04:47 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, बेतिया, हिसं
share Share
Follow Us on

बिहार के बेतिया में एक दुल्हन ने रिश्ते नातों को लालच के आगे तोड़ दिया। नगर के कालीबाग थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले से एक नवविवाहिता शादी के महज एक माह बाद फरार हो गई। जाते जाते वह घर से रुपये व गहने भी अपने साथ लेकर चली गई। परिवार के लोगों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पूरे गांव में बहू के भागने से कानाफूसी और भांति-भांति की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि वह अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। हालांकि इसकी पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं की गयी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस मामले में एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि इस मामले में नवविवाहिता की सास की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गयी है। छानबीन कर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर में महिला ने बताया है कि उसके बेटे की शादी 3 नवंबर 2025 को पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। घर में आई बहू कुछ दिन ठीक से रही। उसके बाद उसका कार्यकलाप बदलने लगा। परिवार वाले उसी योजना को समझ नहीं पाए।

ये भी पढ़ें:बिहार का कु्ख्यात झारखंड से गिरफ्तार; 50000 के इनामी ठाकुर यादव को STF ने दबोचा

20 दिसंबर को महिला अपने दोनों बेटों के साथ अपना इलाज कराने डॉक्टर के पास गयी थी। वहां से वापस लौटी तो देखा कि उनकी बहू घर में नहीं है। परिजनों ने अपने स्तर से खोजबीन की परंतु मालूम नहीं चला। उसके बाद घटना की सूचना लड़की के परिजनों को दी गयी। लड़की के मायके वालों से कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस से संपर्क कर शिकायत किया। महिला ने बताया कि बहू घर में रखे 44 हजार कैश भी अपने साथ ले गई है।

महिला ने पुलिस से बहू को वापस लाने की गुहार लगाई है। बहू के फरार हो जाने से समाज में उनकी किड़किड़ी हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर शादी के एक माह में ही बहू क्यों घर छोड़कर चली गई।

ये भी पढ़ें:घूसखोर अफसर पर निगरानी का डंडा, मुजफ्फरपुर DAO 19 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।