मां और दो बेटियों की मौत, पिता पहले ही सड़क हादसे में मर चुके हैं; दशहरा पर परिवार में मातम

बिहार के मुजफ्फरपुर में नदी में डूबकर मां और दो बेटियों की मौत हो गई। महिला के पति की सड़क दुर्घटना में पहले ही जान जा चुकी है। घटना से दशरा में परिवार में मातम पसर गया है। घटना गायघाट थाना इलाके की है। गांव वालों ने मुआवजे की मांग की है। डूब रही दोनों बेटियों को बचाने में मां की भी जान चली गई है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है।

गायघाट थाना क्षेत्र के लोमा में रविवार की शाम करीब पांच बजे सियारी नदी में डूबने से महिला सहित उसके दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई। लोमा मुरली कोठा निवासी 23 वर्षीया आशा कुमारी अपनी दो साल की बेटी सरस्वती कुमारी व एक साल की राधिका कुमारी को लेकर नदी में कपड़े धोने गई थी। दोनों बच्चियों को नदी किनारे बैठाकर कपड़ा धो रही थी। इसी दौरान दोनों मासूम बच्ची खेलते-खेलते नदी में गिर गई, जिसे बचाने के लिए आशा नदी में उतर गई। अधिक गहराई में चले जाने से तीनों की डूबकर मौत हो गई। हादसे की सूचना पर नदी किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची गायघाट थाना पुलिस ने स्थानीय गोताखोर हरेंद्र मांझी और उसके अन्य साथियों की मदद से तीनों के शवों को बाहर निकलवाया।