स्कूल में कैसे हो गई इकलौते बेटे की मौत, जांच नहीं हुई तो मां ने भी दे दी जान
बिहार में एक मां ने अपनी जान इसलिए दे दी क्योंकि उसके बेटे की मौत की जांच ठीक से नहीं की गई। हैरान कर देने वाला मामला दरभंगाा जिले का है। यहां संदिग्ध स्थिति में इकलौते बेटे की मौत और घटना की समुचित जांच नहीं होने से टूट चुकी मां ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। महिला मनीषा कुमारी (35) समस्तीपुर के पानारत वार्ड 17 निवासी लव साह की पत्नी थी। जहर खाने के बाद उसे मंगलवार सुबह डीएमसीएच लाया गया था, जहां मेडिसिन आईसीयू में इलाज के दौरान मौत हो गई।
मनीषा फिलहाल दरभंगा के कोतवाली थाना के भटियारीसराय स्थित अपने मायके में रह रही थी। पुलिस ने मंगलवार पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बताया कि करीब तीन महीने पहले एक निजी स्कूल के हॉस्टल में संदिग्ध स्थिति में मनीषा के बेटे की मौत हो गई थी। उसी के वियोग उन्होंने रविवार को जहर खा लिया था। पुलिस ने मनीषा के भांजे प्रिंस का बयान दर्ज किया है। महिला की मौत की सूचना मिलने पर काफी संख्या में परिजन व मोहल्ले के लोग पोस्टमार्टम हाउस परिसर में पहुंचे थे।
मृतका के परिजन रविशंकर ने बताया कि कश्यप उनका इकलौता बेटा था। उसकी संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद से वह टूट चुकी थी। मौत के मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने जगह-जगह गुहार लगाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं से इंसाफ नहीं मिलने से वह परेशान हो गई थी। उन्होंने बताया कि तबीयत खराब होने पर पहले उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से डीएमसीएच रेफर कर दिया गया था।