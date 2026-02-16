Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

ममता शर्मसार! मां ने बेटी के स्कूल बैग में भरी 7 ईंट, रोने लगी तो पीटा; सड़क पर क्रूरता का वीडियो वायरल

Feb 16, 2026 11:39 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

आक्रोशित लोगों ने ना सिर्फ बच्ची के बैग से ईंट निकाल दिया बल्कि, वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कलियुगी मां ने धमकाया कि घर ले जाकर और भी पीटेंगे।

ममता शर्मसार! मां ने बेटी के स्कूल बैग में भरी 7 ईंट, रोने लगी तो पीटा; सड़क पर क्रूरता का वीडियो वायरल

बिहार के मुजफ्फरपुर से ममता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर एक मां अपनी मासूम बेटी की दुश्मन बन गई। बच्ची ने स्कूल बैग भारी होने की शिकायत की तो बोझ कम करने के बजाए उसके बैग में 7 ईंट भरकर पीठ पर लाद दिया। यह देखकर स्थानीय लोग भड़क गए तो मां का जवाब सबको हैरान कर गया। आक्रोशित लोगों ने ना सिर्फ बच्ची के बैग से ईंट निकाल दिया बल्कि, वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कलियुगी मां ने धमकाया कि घर ले जाकर और भी पीटेंगे। लोगों ने जब कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी तो बच्ची को लेकर निकल गई।

इस वाकया का वीडियो वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखने वाले महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय प्रसाशन वायरल वीडियो की जांच में जुट गई है। मां को निर्दयी, क्रूर जैसे उपमा से नवाजा रहा है। कई लोगों ने वीडियो के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर से शिकायत करने की बात कर रहे हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;