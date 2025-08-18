करंट लगने से मां-बेटा और पोते की मौत, 4 माह की बच्ची गंभीर; बिहार के समस्तीपुर में दर्दनाक हादसा
बिजली का तार जमीन से कुछ ऊंचाई पर लटका था। अरुण बांस से उसे ऊंचा कर रहा था। इसी दौरान तार टूट कर गिर गयाा और वह उसकी चपेट में आ गया। बचाने में मां और भाई की भी मौत हो गई।
बिहार के समस्तीपुर में करंट की चपेट में आकर मां-बेटा और पोते की मौत हो गई। हादसे में चार माह की बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजली कटवाने के बाद सभी को सीएचसी विभूतिपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने रामाशीष राम उर्फ लाला की पत्नी शांति देवी (65), रामाशीष के पुत्र अरुण राम (40) और अरुण के भाई अनिल के पुत्र अजीत कुमार (16) को मृत घोषित कर दिया।
इस घटना में अरुण की चार माह की पुत्री अंशु कुमारी गंभीर रूप से जख्मी है। लोगों ने बताया कि तार जमीन से कुछ ऊंचाई पर लटका था। अरुण बांस से उसे ऊंचा कर रहा था। तार टूट कर गिर गया और वह उसकी चपेट में आ गया। बचाने पहुंची मां शांति देवी और अंशु को गोद में लिए अजीत भी अरुण को बचाने में झुलस गए। घटना से परिवार में मातम छा गया। गांव के लोगों ने सतर्कता दिखाई वरना परिवार में कोई नहीं बचता।
तीन मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहन बाजार से सटे विभूतिपुर पूरब पंचायत के वार्ड 12 संकीर्ण गली से जाने वाली सड़क के राम टोल में रविवार की सांध्य में एक ही परिवार पर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा। करंट से एक के बाद एक कुल तीन लोगों को मौत ने समूचे परिवार को झकझोर कर रख दिया। जैसे ही घटना की जानकारी लोगो तक पहुंची लोग उस ओर दौर पड़े। लोगों के पहूंचने के कारण ही परिवार के अन्य लोगों को लाइन कटने तक पकड़कर रखने के कारण ही जान बच सकी। घटना के बाद परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल गए थे।
शांति देवी, अरुण राम व अजीत कुमार की मौत और चार माह की दूधमुही बच्ची अंशु के झुलसने के बाद परिजनों और परिवार के बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल था। मृतक अरुण राम की पत्नी रिंकू देवी को यह मालूम नहीं था कि उसके पति, सास और जाउत दुनियां से चल बसे। वह चिकित्सकों की सलाह पर अपनी पुत्री अंशु को गोद में लिए स्तनपान कराती रही। बाद में अपने पति के सिर पर हाथ फेरते हुए सीने से लगाई तो बहुत देर के बाद जब उसे मालूम हुआ तो बेहोश हो गई। मृतक अरुण की बहन सोनी देवी कभी मां, कभी भाई तो कभी भतीजे का हाथ, पांव, बदन, सिर और चेहरे को सहलाते हुए चिखती-चिल्लाती रही। चिकित्सक, पुलिस, गार्ड, स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य लोगों से मदद की गुहार लगाती रही। उसे तब मालूम हुआ जब चिकित्सक और पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीनों की मौत हो गई है।