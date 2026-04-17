सिलेंडर से लगी आग में मां, बेटा और बेटी झुलसे; भाई-बहन की हालत नाजुक, 90 परसें जला सन्नी

नाश्ता बनाने के दौरान गैस लीक होने से चूल्हे में आग पकड़ ली। इससे मां, बेटा और बेटी कमरे में फंस गए। उनकी चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़े।

Patna News: पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के खास महल इलाके में लगी आग में मां और बेटा-बेटी झुलस गए। नाश्ता बनाते वक्त गैस रिसने से चूल्हे में लगी आग घर में फैल गई। झुलसी अवस्था में मां पूनम देवी (32) बेटा सन्नी कुमार (14) और अंजनी कुमारी (11) तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कड़बाग स्थित एक निजी अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। सन्नी कुमार और अंजनी कुमारी की हालत गंभीर बनी हुई है।

अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि कंट्रोल रूम को सुबह 8.40 बजे आग की सूचना मिली थी। दमकल के मौके पर पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने आग पर काबू कर लिया था। पोस्टल पार्क के खास महल रोड संख्या-दो में शंभू शरण अग्रवाल का एक मंजिला मकान है। इसमें एक पंक्ति में आठ कमरे बने हुए हुए हैं। इनमें से एक कमरे में मूलरूप से जहानाबाद के घोसी निवासी राजेश कुमार केसरी परिवार के साथ रह रहे हैं। वह ऑटो चलाते हैं। उनके परिवार में पत्नी पूनम देवी, बेटा सन्नी कुमार और बेटी अंजनी कुमारी हैं।

घटना के बारे में पड़ोसी संजय कुमार ने बताया कि राजेश केसरी का परिवार एक कमरे में रहकर गुजारा करता है। गुरुवार की सुबह पांच बजे राजेश ऑटो चलाने चले गए थे। इसी बीच सन्नी कोचिंग और अंजनी कुमारी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। मां पूनम देवी सुबह करीब 8.15 बजे बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। कमरा छोटा होने से दरवाजे के बगल में ही गैस चूल्हा पर खाना बनाया जाता था।

नाश्ता बनाने के दौरान गैस लीक होने से चूल्हे में आग पकड़ ली। इससे मां, बेटा और बेटी कमरे में फंस गए। गेट पर आग जलने से तीनों कमरे से बाहर नहीं निकल पाए। उनकी चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़े। लकड़ी से गैस सिलेंडर को कमरे से बाहर निकाल स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया। इससे पहले मां, बेटा और बेटी तीनों काफी जल चुके थे।