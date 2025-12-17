Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsMother shot dead by minor son for Rs 3500 his father also murdered earlier in Nalanda
3500 रुपये के लिए मां का मर्डर, कट्टा फायर कर भागा नाबालिग बेटा; पिता की भी हुई थी हत्या

3500 रुपये के लिए मां का मर्डर, कट्टा फायर कर भागा नाबालिग बेटा; पिता की भी हुई थी हत्या

संक्षेप:

नालंदा जिले के करायपुरसराय में नाबालिग बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बेटे ने किसी चीज के लिए अपनी मां से 3500 रुपये मांगे थे, जिसके लिए मां ने मना कर दिया था।

Dec 17, 2025 08:51 pm IST
बिहार के नालंदा जिले में मां और बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक कलयुगी बेटे ने महज 3500 रुपये के लिए अपनी मां की देसी कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात करायपरसुराय थाना क्षेत्र के गालिमपुर गांव की है। मृतका की पहचान 48 वर्षीय मुन्नी देवी महतो के रूप में हुई है। मां की हत्या का आरोपी बेटा नाबालिग है। वारदात के बाद वह हथियार लेकर घर से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी के पिता की भी कुछ साल पहले हत्या हुई थी, जिस मामले में मां को जेल जाना पड़ा था।

घटना की सूचना पाकर हिलसा डीएसपी शैलजा एवं थानाध्यक्ष रणविजय कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों की मानें तो आरोपी बेटा नशा करने का आदी है। नाबालिग बेटे ने किसी काम के लिए अपनी मां से 3500 रुपये मांगे। मां ने रुपये देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ।

बताया जा रहा है कि दरवाजे पर झगड़ा होने के बाद महिला घर के अंदर जाने लगी। इसी दौरान बेटे ने पीछे से देसी कट्टे से गोली चला दी। गोली लगते ही महिला दरवाजे पर गिर गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा होने लगे। लोगों को आता देखकर आरोपी हथियार लेकर भाग गया।

लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। डीएसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन के हवाले कर दिया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। आरोपी बेटे की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

पिता की भी हुई थी हत्या, मां गई थी जेल

ग्रामीणों का कहना है कि परिवार में काफी समय से विवाद चल रहा है। लगभग 5 साल पहले आरोपी किशोर के पिता राजाराम की भी हत्या हुई थी। इसमें उसकी मां मुन्नी देवी आरोपी बनाई गई थी। बहुत समय तक वह जेल में रही थी। हाल ही में वह जमानत पर जेल से बाहर आई थी।

