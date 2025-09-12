मां की डांट अच्छी बात है; पीएम मोदी की मां के AI वीडियो पर बीजेपी को कांग्रेस का जवाब

बिहार कांग्रेस की ओर से जारी किए गए पीएम मोदी और उनकी मां के एआई वीडियो पर मचे घमासान के बीच अब कांग्रेस की ओर से सफाई देते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने राजनीति में मां के नाम का हमेशा इस्तेमाल किया है। वीडियो में यही दिखाया गया है, कि मां ने इसके लिए उन्हें डांटा।

बिहार कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का एआई जेनरेटेड वीडियो जारी करने के बाद से सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी समेत एनडीए के तमाम सहयोगी इसे पीएम मोदी की मां का अपमान बता रहे हैं। दरअसल जो वीडियो कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है। उसमें नरेंद्र मोदी की मां को उनके सपने में आकर डांटते हुए दिखाया गया है। संवाद में कहा गया है कि मेरा कितना राजनीतिक इस्तेमाल करोगे, चुनाव जीतने के लिए। जब न तब मेरा ही नाम क्यों बेचते हो। इसी वीडियो पर बीजेपी भड़की हुई है।

अब इस मामले पर कांग्रेस ने सफाई देते हुए आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने राजनीति में मां के नाम का हमेशा इस्तेमाल किया है। वीडियो में यही दिखाया गया है, कि मां ने इसके लिए उन्हें डांटा। कोई बात सिखाने के लिए मां की डांट अच्छी बात है। इससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की माता जी को अपशब्द कहे जाने पर तुरंत माफी मांगने के बजाय उसी अपमानजनक दुर्भावना के साथ अब प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक एआई वीडियो जारी करना शर्मनाक है।