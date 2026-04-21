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मां ने गुस्से में कहा- मर जाओ बेटा, टावर पर चढ़ गया युवक; हाई वोल्टेज ड्रामा

Apr 21, 2026 05:30 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, नगर संवाददाता, खगड़िया
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घर में झगड़ा होने पर मां ने गुस्से में बेटे से कहा- मर जाओ बेटा। बेटा घर से निकल गया और बगल में स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मामला खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र का है। बीते चार दिनों के भीतर ऐसी यह दूसरी घटना है।

मां ने गुस्से में कहा- मर जाओ बेटा, टावर पर चढ़ गया युवक; हाई वोल्टेज ड्रामा

बिहार के खगड़िया जिले में मां से झगड़ा होने के बाद एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मामला चौथम थाना क्षेत्र के भूतौली मालपा गांव के वार्ड नंबर 5 का है। मंगलवार को जैसे ही युवक टावर पर चढ़ा, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इससे बहुत देर तक वहां हाई वोल्टेज ड्रामा होने लगा। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस एवं प्रशासन को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद युवक को समझा-बुझा नीचे उतारा।

टावर पर चढ़ने वाले शख्स की पहचान मनसुख कुमार के रूप में हुई है। वह गांव के ही रहने वाले राम प्रसाद सदा का पुत्र है। बताया जा रहा है कि घर में उसका अपनी मां से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। फिर मां ने गुस्से में बेटे को मर जाने की बात कह दी। इसी बात से आहत होकर युवक घर से निकल गया और पास में स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया।

घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार को टावर के आसपास स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर चौथम थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एएसआई अभिमन्यु सिंह ने काफी देर तक युवक को समझाने-बुझाने का प्रयास किया। आखिरकार स्थानीय लोगों और पुलिस टीम ने युवक को शांत करा लिया। फिर सुरक्षित उसे टावर से नीचे उतार लिया।

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एएसआई अभिमन्यु सिंह ने युवक को समझाते हुए उसे उसकी मां के पास घर भेजने की बात कही। साथ ही परिवार को आपसी विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने की भी सलाह दी गई।

चार दिन में दूसरी घटना

उल्लेखनीय है कि चौथम क्षेत्र में बीते एक सप्ताह के भीतर मोबाइल टावर पर चढ़ने की यह दूसरी घटना है। चार दिन पहले भी एक लड़की प्रेम संबंध में शादी से इनकार किए जाने के बाद इसी मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी, जिसे बाद में सुरक्षित उतार लिया गया था।

लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने स्थानीय लोगों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि छोटे-छोटे विवाद और भावनात्मक आवेश में उठाए गए कदम गंभीर हादसे का रूप ले सकते हैं, इसलिए परिवार और समाज में संवाद और समझदारी बेहद जरूरी है।

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बिहार के अन्य जिलों से भी लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो चिंता का विषय बनी हुई हैं। रविवार को भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में प्रेमिका से शादी करने की जिद में बिजली के हाईटेंशन लाइन वाले टावर पर चढ़ गया था। प्रशासन ने आनन-फानन में बिजली सप्लाई कटवाई, फिर समझा-बुझाकर उसे नीचे उतारा गया था। चार दिन पहले मधुबनी जिले के हरलाखी में भी एक लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी। उसे 8 घंटे बाद किसी तरह नीचे उतारा गया था।

(खगड़िया से रवि शंकर की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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