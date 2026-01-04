दो बच्चों की मां प्रेमी संग दूसरी बार भागी; 70 हजार कैश भी ले गई, सदमे में पति

संक्षेप: मोतिहारी जिले में दो बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। साथ ही घर से 70 हजार कैश और जेवर भी ले गई है। इस मामले में पीड़ित पति ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। और गांव के ही कुछ लोगों पर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

बिहार के मोतिहारी में दो बच्चों की मां अपने आशिक के साथ फरार हो गई। यही नहीं घर से 70 हजार कैश और सोना-चांदी भी लेकर भाग गई। ये दूसरी बार है जब महिला अपने प्रेमी से भाग गई। मामला तुरकौलिया थाना इलाके के मथुरापुर पंचायत के एक गांव का है। फरार महिला के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। इस मामले में फरार महिला के पति ने थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करायी है।

जिसमें कहा है कि उसकी पत्नी को हरसिद्धि के ओलाहा गांव के निखिल कुमार, बूटाई ठाकुर, नागा ठाकुर और नागा ठाकुर की पत्नी घर से ले भागे हैं। वो अपने साथ घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और 72 हजार रुपये कैश भी ले गई। बताया जाता है कि वह इसके पहले भी घर से निखिल के साथ भागी थी। पीड़ित पति ने बताया कि निखिल का उसके साथ मायके से चक्कर चल रहा था। इस मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर फरार महिला के बरामदगी के लिए छापेमारी में जुटी है।