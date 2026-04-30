प्रेमी संग रोमांस करती धराई 2 बच्चों की मां, ग्रामीणों ने करा दी शादी; पति बोला- जब गैर मर्द से...

दोनों घर के पीछे एक बगीचे में एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। तुरंत मौके पर भीड़ जुट गई और लोगों ने दोनों के पकड़ लिया।

बिहार के वैशाली से सोशल मीडिया के जरिए पनपी अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। दो बच्चों की मां पर अपने से छोटे युवक के साथ इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि अपने जिगर के टुकड़ों को छोड़ कर प्रेमी के साथ चली गई। गांव वालों ने दोनों को एक बगीचे में रोमांस करते पकड़ लिया तो बवाल हो गया। दोनों की जबरन शादी करा दी गई जिसमें उसके पति की भी रजामंदी थी। प्रेमी युवक की लोगों ने कुटाई भी की। घटना वैशाली जिले के पातेपुर की है।

जानकारी के मुताबिक महिला और उसके प्रेमी के बीच इंस्टाग्राम से प्यार हो गया। जब घर वाले बाहर रहते थे तो वह प्रेमी युवक को बुला लेती थी। बुधवार को प्रेमी महिला से मिलने आया था। दोनों घर के पीछे एक बगीचे में एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। तुरंत मौके पर भीड़ जुट गई और लोगों ने दोनों के पकड़ लिया। कुछ युवकों ने प्रेमी की पिटाई कर दी। पूछताछ में पता चला कि दो बच्चों की मां खुशी कुमारी का पिछले एक साल से परदेशी कुमार नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की जान-पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। मैसेज और चैटिंग करते धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया।

पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने मामले को पंचायत स्तर पर सुलझाने लिए लोगों को बुलाया। लेकिन, उसके पति को मौके पर बुलाया गया। पति ने कहा कि जब उसका गैर मर्द के साथ संबंध है तो उसी के साथ रहे। पति की राय जानने के बाद दोनों की शादी का निर्णय किया गया तो प्रेमी युवक इनकार कर गया। कुछ युवकों ने उसे दो चार चपत लगाए तो शादी के लिए तैयार हो गया। नगर पंचायत के छपकी पोखर स्थित एक मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। महिला ने पहले पति के साथ रहने से इनकार कर दिया तो ग्रामीणों ने उसे प्रेमी के साथ भेज दिया।