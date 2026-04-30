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प्रेमी संग रोमांस करती धराई 2 बच्चों की मां, ग्रामीणों ने करा दी शादी; पति बोला- जब गैर मर्द से...

Apr 30, 2026 06:33 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दोनों घर के पीछे एक बगीचे में एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। तुरंत मौके पर भीड़ जुट गई और लोगों ने दोनों के पकड़ लिया।

प्रेमी संग रोमांस करती धराई 2 बच्चों की मां, ग्रामीणों ने करा दी शादी; पति बोला- जब गैर मर्द से...

बिहार के वैशाली से सोशल मीडिया के जरिए पनपी अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। दो बच्चों की मां पर अपने से छोटे युवक के साथ इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि अपने जिगर के टुकड़ों को छोड़ कर प्रेमी के साथ चली गई। गांव वालों ने दोनों को एक बगीचे में रोमांस करते पकड़ लिया तो बवाल हो गया। दोनों की जबरन शादी करा दी गई जिसमें उसके पति की भी रजामंदी थी। प्रेमी युवक की लोगों ने कुटाई भी की। घटना वैशाली जिले के पातेपुर की है।

जानकारी के मुताबिक महिला और उसके प्रेमी के बीच इंस्टाग्राम से प्यार हो गया। जब घर वाले बाहर रहते थे तो वह प्रेमी युवक को बुला लेती थी। बुधवार को प्रेमी महिला से मिलने आया था। दोनों घर के पीछे एक बगीचे में एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। तुरंत मौके पर भीड़ जुट गई और लोगों ने दोनों के पकड़ लिया। कुछ युवकों ने प्रेमी की पिटाई कर दी। पूछताछ में पता चला कि दो बच्चों की मां खुशी कुमारी का पिछले एक साल से परदेशी कुमार नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की जान-पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। मैसेज और चैटिंग करते धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया।

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पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने मामले को पंचायत स्तर पर सुलझाने लिए लोगों को बुलाया। लेकिन, उसके पति को मौके पर बुलाया गया। पति ने कहा कि जब उसका गैर मर्द के साथ संबंध है तो उसी के साथ रहे। पति की राय जानने के बाद दोनों की शादी का निर्णय किया गया तो प्रेमी युवक इनकार कर गया। कुछ युवकों ने उसे दो चार चपत लगाए तो शादी के लिए तैयार हो गया। नगर पंचायत के छपकी पोखर स्थित एक मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। महिला ने पहले पति के साथ रहने से इनकार कर दिया तो ग्रामीणों ने उसे प्रेमी के साथ भेज दिया।

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महिला के पति राजीव पासवान ने बताया कि 2022 में उनकी शादी हुई। दोनों के दो बच्चे भी हैं। शादी के दो साल बाद ही उनकी पत्नी का अफेयर किसी युवक के साथ शुरू हो गया था। राजीव ने उसे मना भी किया पर नहीं मानी। उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह खुशी को अपने साथ नहीं रखेगा। खुशी कुमारी ने भी अपने प्रेमी परदेसी के साथ ही जीवन बिताने की इच्छा जताई। किसी पक्ष ने पुलिस से मामले की शिकायत नहीं की है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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