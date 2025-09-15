Mother of four children murdered in Saharsa body found in semi naked state in the field mourning in the family सहरसा में चार बच्चों की मां की हत्या; खेत में अर्धनग्न हालत में मिला शव, परिवार में मातम, Bihar Hindi News - Hindustan
Mother of four children murdered in Saharsa body found in semi naked state in the field mourning in the family

सहरसा में चार बच्चों की मां की हत्या; खेत में अर्धनग्न हालत में मिला शव, परिवार में मातम

सहरसा में चार बच्चों की मां की हत्या की घटना सामने आई है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि गांव और आसपास के इलाके में छानबीन की जा रही है। संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। परिजनों और ग्रामीणों से मिले इनपुट भी जांच में शामिल किए जा रहे हैं।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, सिमरी बख्तियारपुर/ सहरसाMon, 15 Sep 2025 02:58 PM
सहरसा जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव से रविवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गांव की 28 वर्षीय महिला कलावती देवी का शव अर्धनग्न अवस्था में बहियार से बरामद होने के बाद पूरे इलाके में दहशत और शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों ने स्पष्ट रूप से हत्या की आशंका जताई है और कहा है कि उनकी लाश को जलकुंभी के नीचे छिपाने की कोशिश की गई थी। भटपुरा वार्ड नंबर 4 निवासी जितेंद्र शाह की पत्नी कलावती देवी (28) रविवार की सुबह करीब 10 बजे गौछारी बहियार में घास काटने के लिए घर से निकली थीं।

परिजनों के अनुसार, जब शाम तक वह वापस नहीं लौटीं तो खोजबीन शुरू की गई। लगातार फोन करने पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला, जिससे परिजन और चिंतित हो गए। रात करीब 10 बजे ग्रामीणों और परिजनों ने काफी तलाश के बाद कलावती का शव बहियार में जलकुंभी के बीच पाया। शव की हालत देखकर सबके होश उड़ गए। वह अर्धनग्न अवस्था में थी, और उसके कपड़े लगभग 10 मीटर दूर पड़े हुए थे।

कलावती देवी अपने पीछे चार छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गई हैं। उनमें सोनम कुमारी (10 वर्ष), आलोक कुमार (9 वर्ष), छोटी कुमारी (7 वर्ष) और रिया कुमारी (5 वर्ष) शामिल हैं। चारों बच्चों की मासूम आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और वे बार-बार मां को पुकार रहे हैं।

गांव के लोगों का कहना है कि कलावती अपने बच्चों के साथ ही रहती थीं क्योंकि उनके पति जितेंद्र शाह पंजाब में मजदूरी करते हैं। सास-ससुर के निधन के बाद पूरे घर-परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। अब बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। मृतका के भतीजे ने बताया कि चाची सुबह खेत गई थीं लेकिन दिनभर नहीं लौटीं। उन्होंने कहा कि शव की स्थिति देखकर साफ लगता है कि उनकी हत्या कर दी गई है और अपराधियों ने सबूत छुपाने के लिए लाश को जलकुंभी के नीचे डाल दिया। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों की जल्द से जल्द पहचान कर कड़ी कार्रवाई।

घटना की जानकारी मिलने पर रात्रि में ही एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर और थानाध्यक्ष अमरनाथ कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने आसपास के इलाके का बारीकी से निरीक्षण किया और ग्रामीणों से पूछताछ की।थानाध्यक्ष अमरनाथ कुमार ने कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सहरसा भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।