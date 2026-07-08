चार बच्चों की मां का दिल भतीजे पर आया, भरी पंचायत में प्यार चढ़ गया परवान; बिहार में गजब हुआ

बिहार के समस्तीपुर जिल में एक युवक ने अपनी चाची से शादी रचा ली है। महिला चार बच्चों की मां है और युवक भी एक बच्चे का पिता है। महिला के पति बाहर रहते थे और इसी दौरान दोनों के बीच प्यार की पींगे बढ़ी थीं।

बिहार के समस्तीपुर जिले में चार बच्चों की एक मां पर इश्क का ऐसा खुमार चढ़ा कि उन्होंने अपने भतीजे से ही शादी रचा ली। अब महिला के पति उनको रखने से इनकार कर दिया है। महिला के अपने ही भतीजे से शादी रचाना इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के एक गांव में अनोखी और विवादित शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां चार बच्चों की मां ने अपने ज्येष्ठ के लड़के के साथ शादी रचा ली।

महिला के पति बाहर मजदूरी करने गए हैं। पति की गैरमौजूदगी में महिला का अपने सगे भतीजे के साथ प्रेम संबंध शुरू हो गया। दोनों छुप-छुपकर एक-दूसरे से मिलने लगे। स्थानीय लोगों और परिजनों को जब इसकी भनक लगी, तो मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोपी भतीजा भी पहले से शादीशुदा है। एक बेटी का पिता है। इस मामले को लेकर सामाजिक पंचायती हुई। जिसमें भतीजे ने अपनी चाची की मांग में सिंदूर भर दी। इधर चाचा ने अपनी पत्नी को रखने से इनकार कर दिया है। फिल्हाल महिला अपनी मायके चली गई और उसके चारों बच्चे अपने पिता के साथ रह रहे हैं।

इस मामले में पुलिस को भी हस्तक्षेप करनी पड़ी थी। चार बच्चों की मां और एक बेटी के पिता के बीच हुए इस विवाह को लेकर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। समाज में रिश्तों की मर्यादा खत्म होने को लेकर भी बुद्धिजीवियों ने चिंता जाहिर की है। भतीजे का अपनी चाची की मांग में सिंदूर भरने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो को लेकर भी गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो यह भी कहा जा रहा है कि युवक ने पंचायत के कहने पर चाची की मांग में सिंदूर भरा था।