मां के अवैध संबंध का विरोध करता था बेटा, प्रेमी से बोल करवा दी हत्या; बिहार में सनसनीखेज वारदात

बिहार में एक मां की करतूत ने मां-बेटे के रिश्ते को तार-तार कर दिया। बेटा अपनी मां के अवैध संबंध का विरोध करता था जिसके बाद मां ने अपने प्रेमी से बोलकर बेटे को ही रास्ते से हटवा दिया। प्रेमी के लिए अपने ही बेटे का कत्ल करवाने वाली मां की कहानी हैरान कर देने वाली है।

आरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार में एक मां ने अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। दरअसल यह बेटा अपनी मां के अवैध संबंधों का विरोध करता था। जिसके बाद मां ने अपने प्रेमी से बोल कर बेटे की हत्या करवा दी। हैरान कर देने वाली यह वारदात भोजपुर जिले के आरा की है। यहां तरारी थाना क्षेत्र के दुर्गपुर गांव निवासी आठवीं के छात्र मोहित राज की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। अवैध संबंध का विरोध करने पर मां की ओर से ही उसकी हत्या करा दी गयी है। उनके इशारे पर प्रेमी संतोष कुमार सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मोहित राज की हत्या करा दी। पुलिस ने मोहित की मां मानती देवी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में मानती देवी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। उसके प्रेमी सहित हत्या में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी को ले पुलिस की ओर से छापेमारी की जा रही है। पीरो एसडीपीओ कन्हैया कुमार की ओर से रविवार को प्रेस वार्ता यह जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि दुर्गपुर गांव निवासी सत्येंद्र सिंह उर्फ अलगू के 14 वर्षीय पुत्र मोहित राज की मंगलवार की रात पीटकर हत्या कर दी गयी थी। उसका शव बुधवार की सुबह करथ गांव स्थित बिरहर करहा के पास से बरामद किया गया था। सत्येंद्र सिंह उर्फ अलगू के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर घटना की छानबीन की जा रही थी। तकनीकी व वैज्ञानिक और मानवीय जांच के क्रम में यह बात सामने आयी कि मोहित राज की मां का गांव के ही संतोष कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति से अवैध संबंध चल रहा था।

मोहित इसका विरोध करता था, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। ऐसे में प्रेम में बाधा बन रहे बेटे को हटाने के लिए मां मानती देवी की ओर से अपने प्रेमी के साथ मिलकर मोहित राज को रास्ते से हटाने की साजिश रची गयी। मां मानती देवी के इशारे पर उसके प्रेमी संतोष कुमार सिंह की ओर से अन्य लोगों के साथ मोहित राज की हत्या कर दी गयी। मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए मोहित राज की मां मानती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया।