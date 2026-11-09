बेटे के लिए बेटी के सामने मां की हत्या? दिवाली की रात डॉक्टर ने पत्नी को मारी गोली
डॉक्टर राकेश सिंह ने अपनी पत्नी नीलू सिंह को बेटी के सामने ही दिवाली की रात किचन में गोली मार दी और फरार हो गया। उसके भागने के बाद बेटी ने लोगों को कांड की जानकारी दी।
हाजीपुर, नगर संवाददाता। बिहार के वैशाली में दीपावली की रात डॉक्टर सह ठेकेदार ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पटाखों की शोर के बीच आरोपित ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से किचन में वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद वह बेटी को लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। मृतका की पहचान नीलू सिंह के रूप में हुई है। वह राकेश सिंह की पत्नी थी। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र की राजपूत कॉलोनी की है। पता चला है कि सिर्फ बेटी होने के कारण बेटे के लिए दोनों के बीच विवाद चलता रहता था। डॉक्टर का किसी अन्य महिला से संबंध होने की भी चर्चा है।
घटना की जानकारी बेटी ने स्थानीय लोगों और पुलिस को दी। सूचना पर औद्योगिक थानाध्यक्ष अरविंद पासवान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वरीय अधिकारियों और एफएसएल टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
डॉक्टर का दूसरी महिला से संबंध की चर्चा
स्थानीय लोगों के अनुसार, राकेश सिंह और नीलू के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। बेटा नहीं होने और किसी दूसरी महिला से संबंध होने को लेकर भी विवाद की बात सामने आई है। आशंका है कि रविवार रात करीब 10 बजे किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद नीलू किचन में चली गईं। इसी दौरान पति ने उन्हें गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर बेटी मौके पर पहुंची। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।
बेटी को साथ ले जाना चाहता था डॉक्टर
पत्नी को गोली मारने के बाद आरोपी डॉक्टर बेटी को अपने साथ लेकर फरार होना चाहता था क्योंकि वह कांड की चश्मदीद गवाह थी। लेकिन, बेटी ने साथ जाने से इनकार कर दिया तो घर छोड़कर फरार हो गया। पिता के जाने के बाद बेटी ने आसपास के लोगों को घटना की सूचना दी।
गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी
वैशाली पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। एसडीपीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने आरोपी को जल्द पकड़ लेने का आश्वासन दिया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद घटना को लेकर और जानकारियां मिलेंगी। पुलिस तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें