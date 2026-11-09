बेटे के लिए बेटी के सामने मां की हत्या? दिवाली की रात डॉक्टर ने पत्नी को मारी गोली

डॉक्टर राकेश सिंह ने अपनी पत्नी नीलू सिंह को बेटी के सामने ही दिवाली की रात किचन में गोली मार दी और फरार हो गया। उसके भागने के बाद बेटी ने लोगों को कांड की जानकारी दी।

हाजीपुर, नगर संवाददाता। बिहार के वैशाली में दीपावली की रात डॉक्टर सह ठेकेदार ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पटाखों की शोर के बीच आरोपित ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से किचन में वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद वह बेटी को लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। मृतका की पहचान नीलू सिंह के रूप में हुई है। वह राकेश सिंह की पत्नी थी। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र की राजपूत कॉलोनी की है। पता चला है कि सिर्फ बेटी होने के कारण बेटे के लिए दोनों के बीच विवाद चलता रहता था। डॉक्टर का किसी अन्य महिला से संबंध होने की भी चर्चा है।

घटना की जानकारी बेटी ने स्थानीय लोगों और पुलिस को दी। सूचना पर औद्योगिक थानाध्यक्ष अरविंद पासवान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वरीय अधिकारियों और एफएसएल टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

डॉक्टर का दूसरी महिला से संबंध की चर्चा स्थानीय लोगों के अनुसार, राकेश सिंह और नीलू के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। बेटा नहीं होने और किसी दूसरी महिला से संबंध होने को लेकर भी विवाद की बात सामने आई है। आशंका है कि रविवार रात करीब 10 बजे किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद नीलू किचन में चली गईं। इसी दौरान पति ने उन्हें गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर बेटी मौके पर पहुंची। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।

बेटी को साथ ले जाना चाहता था डॉक्टर पत्नी को गोली मारने के बाद आरोपी डॉक्टर बेटी को अपने साथ लेकर फरार होना चाहता था क्योंकि वह कांड की चश्मदीद गवाह थी। लेकिन, बेटी ने साथ जाने से इनकार कर दिया तो घर छोड़कर फरार हो गया। पिता के जाने के बाद बेटी ने आसपास के लोगों को घटना की सूचना दी।