जुड़वां बेटी पैदा करने की सजा, पति और ससुर ने मां को मार डाला; अदालत ने दी कड़ी सजा

संक्षेप:

जुड़वा बच्चियों के जन्म को लेकर घर में लगातार विवाद होता था। इसी कुप्रथा और संकीर्ण मानसिकता के चलते पति और ससुर ने मिलकर नेहा की हत्या कर दी और मामले को दबाने का प्रयास किया। घटना के बाद नेहा के पिता नंद किशोर सोनी ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई

Feb 04, 2026 01:35 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, हमारे संवाददाता, बगहा, पश्चिम चंपारण
बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा में नगर थाना क्षेत्र के बनकटवा सुनारपट्टी मोहल्ले में कुरीतिपूर्ण सोच से जुड़ा एक जघन्य मामला सामने आया है। यहां जुड़वा बच्चियों को जन्म देने पर बहू की निर्मम हत्या किए जाने के आरोप में व्यवहार न्यायालय ने पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि रंजन ने सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

अदालत ने दोषी पति और ससुर को आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस आशय की जानकारी प्रभारी अपर लोक अभियोजक प्रभु प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि मामला वर्ष 2023 का है। मृतका नेहा की शादी घटना से महज तीन वर्ष पूर्व नगर थाना क्षेत्र के बनकटवा सुनारपट्टी मोहल्ले में हुई थी।

शादी के बाद प्रारंभिक समय सामान्य रहा, लेकिन जब नेहा ने एक साथ जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया तो पति और ससुर इस बात से आक्रोशित हो गए। पुत्र की चाह में अंधे हो चुके आरोपियों ने नेहा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जुड़वा बच्चियों के जन्म को लेकर घर में लगातार विवाद होता था। इसी कुप्रथा और संकीर्ण मानसिकता के चलते पति और ससुर ने मिलकर नेहा की हत्या कर दी और मामले को दबाने का प्रयास किया। घटना के बाद नेहा के पिता नंद किशोर सोनी ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सशक्त तरीके से अपना पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष के तर्कों को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।

न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि यह अपराध न केवल एक महिला की हत्या है, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों और लैंगिक भेदभाव का घोर उदाहरण भी है। अदालत के इस निर्णय से पीड़िता के परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है और समाज को भी यह सख्त संदेश गया है कि ऐसी अमानवीय सोच और अपराध को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
