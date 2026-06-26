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मां ने 6 माह की बेटी की गरदन रेत की हत्या, वजह जानकर कलेजा फट जाएगा; पुलिस ने दबोचा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार के बेतिया में चुप नहीं होने पर रो रही 6 माह की बच्ची को मां ने ही फहसूल से गला काट कर मौत के घाट उतार दि। इसके बाद उसने खुद के गले पर भी फहसूल चलाया जिससे उसका गला हल्का कट गया।

मां ने 6 माह की बेटी की गरदन रेत की हत्या, वजह जानकर कलेजा फट जाएगा; पुलिस ने दबोचा

Bihar Crime News: बिहार के बेतिया में एक मां ने अपनी छह माह की बेटी की गरदन रेत कर हत्या कर दी। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गोपालपुर के वार्ड-8 में गुरुवार दोपहर दो बजे के आसपास की है। चुप नहीं होने पर रो रही बच्ची की मां ने ही फहसूल से गला काट दिया। इसके बाद उसने खुद के गले पर भी फहसूल चलाया जिससे उसका गला हल्का कट गया। पुलिस ने हत्या आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है जबकि बच्ची का शव आवश्यक कार्रवाई के बाद परिवार वालों को सौंप दिया है।

बच्ची की पहचान सुनील दास की बेटी पूजा कुमारी (06 माह) के रूप में की गयी है। रात में आठ बजे गांव में घटना की जानकारी फैली तो सरेह से लौटी सास सुरसती देवी ने पुलिस को घटना की सूचना दी। रात में नौ बजे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। यहां से बच्ची की मां सीमा देवी (25) को हिरासत में लेकर चनपटिया सीएचसी में इलाज कराया। यहां उसे चार टांके गर्दन पर लगे। शुक्रवार सुबह में दादी सुरसती देवी के फर्द बयान पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने मां को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेजा जा रहा है।

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घटना के बारे में थानाध्यक्ष अंकित कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल से फहसूल व खून से सना चादर बरामद किया गया है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। पहली नजर में बच्ची की मां मानसिक रूप से कमजोर दिख रही है। उसे सुरक्षा में रखा गया। महिला पुलिस कर्मियों को उसकी सुरक्षा और काउंसेलिंग में लगाया गया।

थानाध्यक्ष ने बताया कि गुरुवार रात आठ बजे के बाद सूचना मिली कि बड़ा गोपालपुर वार्ड-8 मासूम बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो बिछावन पर बच्ची का शव पड़ा हुआ था। पूछताछ में पता चला कि दोपहर दो बजे बच्ची लगातार रोये जा रही थी। मां उसे चुप करा रही थी, लेकिन वह चुप नहीं हो रही थी। इस पर उसका गुस्सा भड़क गया, घर में रखे फहसूल से उसने बच्ची का गला रेत दिया।

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आधा गला कटने से बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। इसके उसने खुद के गर्दन पर भी फहसूल चला ली। लेकिन दर्द होने पर रुक गई। किसी तरह गर्दन से खून पोछकर गले में दुपट्टा लपेट ली ताकि किसी को घटना का पता नहीं चल सके। इधर, बच्ची की दादी घटना से पूर्व बैशखवा बाजार गई हुई थी, वहां से शाम में वह घर लौटी। बच्ची के बारे में पूछा तो मां ने बताया कि वह सो रही है। तब दादी सरेह में शौच के लिए चली गई। वहां लौटने के दौरान गांव में बच्ची को लेकर हो-हल्ला सुनी। भागकर घर पहुंची तो देखा कि बच्ची खून से लथपथ बिछावन पर पड़ी है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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