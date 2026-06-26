मां ने 6 माह की बेटी की गरदन रेत की हत्या, वजह जानकर कलेजा फट जाएगा; पुलिस ने दबोचा

बिहार के बेतिया में चुप नहीं होने पर रो रही 6 माह की बच्ची को मां ने ही फहसूल से गला काट कर मौत के घाट उतार दि। इसके बाद उसने खुद के गले पर भी फहसूल चलाया जिससे उसका गला हल्का कट गया।

Bihar Crime News: बिहार के बेतिया में एक मां ने अपनी छह माह की बेटी की गरदन रेत कर हत्या कर दी। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गोपालपुर के वार्ड-8 में गुरुवार दोपहर दो बजे के आसपास की है। चुप नहीं होने पर रो रही बच्ची की मां ने ही फहसूल से गला काट दिया। इसके बाद उसने खुद के गले पर भी फहसूल चलाया जिससे उसका गला हल्का कट गया। पुलिस ने हत्या आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है जबकि बच्ची का शव आवश्यक कार्रवाई के बाद परिवार वालों को सौंप दिया है।

बच्ची की पहचान सुनील दास की बेटी पूजा कुमारी (06 माह) के रूप में की गयी है। रात में आठ बजे गांव में घटना की जानकारी फैली तो सरेह से लौटी सास सुरसती देवी ने पुलिस को घटना की सूचना दी। रात में नौ बजे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। यहां से बच्ची की मां सीमा देवी (25) को हिरासत में लेकर चनपटिया सीएचसी में इलाज कराया। यहां उसे चार टांके गर्दन पर लगे। शुक्रवार सुबह में दादी सुरसती देवी के फर्द बयान पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने मां को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेजा जा रहा है।

घटना के बारे में थानाध्यक्ष अंकित कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल से फहसूल व खून से सना चादर बरामद किया गया है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। पहली नजर में बच्ची की मां मानसिक रूप से कमजोर दिख रही है। उसे सुरक्षा में रखा गया। महिला पुलिस कर्मियों को उसकी सुरक्षा और काउंसेलिंग में लगाया गया।

थानाध्यक्ष ने बताया कि गुरुवार रात आठ बजे के बाद सूचना मिली कि बड़ा गोपालपुर वार्ड-8 मासूम बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो बिछावन पर बच्ची का शव पड़ा हुआ था। पूछताछ में पता चला कि दोपहर दो बजे बच्ची लगातार रोये जा रही थी। मां उसे चुप करा रही थी, लेकिन वह चुप नहीं हो रही थी। इस पर उसका गुस्सा भड़क गया, घर में रखे फहसूल से उसने बच्ची का गला रेत दिया।