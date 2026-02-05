बेटे के हाथ छोड़ने से आहत मां ने लिया खौफनाक फैसला, जंगल में पेड़ से लटकी मिली एक लाश
बिहार के बेतिया में कलियुगी बेटे से अपमानित एक मां ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि गांव में सनसनी फैल गई। गौनाहा के सिठी जगरनाथपुर निवासी योगेन्द्र माझी की पत्नी संभा देवी (40) ने बुधवार की देर शाम फांसी लगा आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों के अनुसार संभा देवी के बड़े पुत्र बासुदेव कुमार ने बाइक की चाभी नहीं देने पर संभा पर हाथ चला दिया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। मामले में यूडी केस दर्ज की गई है।
बेटे के हाथ छोड़ने से संभा देवी इतनी तकलीफ में आ गई कि खुद को समाप्त कर लिया। बुधवार की शाम में वह घर से रस्सी लेकर निकली और गुरुवार को घर से तीन किलोमीटर दूर जंगल में पेड़ से लटका हुआ उनका शव मिला। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि संभा देवी ने आत्महत्या की है। उनके शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया है। इस मामलें अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया जाएगा।
इधर जीएमसीएच में शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे ग्रामीण चंदा माझी ने बताया कि संभा के पति योगेन्द्र माझी पंजाब में मजदूरी करते है। उन्हें दो पुत्र वासुदेव कुमार (21), किशुन कुमार(19) और एक पुत्री मधु कुमारी (14) है। बुधवार की संध्या बड़े पुत्र बासुदेव ने घर में रखी बाइक की देने की मांग संभा से की। संभा ने उसे बाइक देने से मना कर दिया। इससे आक्रोशित होकर वासुदेव ने उनपर हाथ चला दिया। गुस्से में वह घर से रस्सी लेकर निकल गयी। देर रात तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने गांव व आसपास के जगहों पर उनकी तलाश की पर संभा नहीं मिली। गुरुवार की सुबह ग्रामीण जंगल की तरफ गए तो देखा कि उसका शव एक पेड़ से लटके हुए मिला।
लटकी हुई लाश देखते ही गांव में सनसनी फैल गयी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी बेटा घर छोड़कर फरार हो गया। छोटे बेटे और बेटी का रो-रोकर बुरा हाल है।
