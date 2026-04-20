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मुआवजे के लिए माँ ने मेरा झूठा रेप कराया, बेकसूर जेल में; पीड़िता ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

Apr 20, 2026 11:57 am ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, मुंगेर
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मुंगेर की एक युवती ने बालिग होने पर खुलासा किया है कि 2022 में उसकी मां और करीबियों ने 4 लाख रुपये के मुआवजे के लिए उसके अपहरण और दुष्कर्म की झूठी कहानी रची थी। इस साजिश के कारण रवि कुमार नाम का युवक उम्रकैद की सजा काट रहा है। युवती अब मुआवजा लौटाकर बेकसूर को न्याय दिलाना चाहती है।

मुआवजे के लिए माँ ने मेरा झूठा रेप कराया, बेकसूर जेल में; पीड़िता ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

Bihar News: बिहार के मुंगेर जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पुलिसिया जांच पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। धरहरा थाना क्षेत्र की एक युवती ने बालिग होते ही राष्ट्रपति और हाईकोर्ट को पत्र लिखकर स्वीकार किया है कि उसे साजिश के तहत 'झूठी पीड़िता' बनाया गया था। युवती के इस खुलासे ने न्यायिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि उसके द्वारा दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर के आधार पर एक बेकसूर युवक, रवि कुमार, वर्तमान में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

4 लाख के मुआवजे के लिए रची साजिश

युवती का दावा है कि यह पूरी साजिश सरकारी मुआवजे की रकम हड़पने के लिए रची गई थी। मामला वर्ष 2022 का है। युवती ने आरोप लगाया कि जब वह महज 14 साल की थी, तब उसकी अपनी मां और कुछ करीबियों ने मिलकर उसके अपहरण और दुष्कर्म की एक झूठी कहानी बुनी। इस साजिश में पुलिस का भी साथ मिला। युवती का कहना है कि उसे राज्य सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपये मिले थे, जिसे वह अब लौटाना चाहती है। उसका जमीर अब उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा कि उसकी वजह से एक निर्दोष व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करे।

पुलिस पर गंभीर आरोप

युवती ने अपने पत्र में तत्कालीन पुलिस अधिकारियों पर पद के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। उसका दावा है कि उसे 30 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पुलिस के दबाव में आकर ही उसने अदालत में गलत बयान दर्ज कराया था। युवती ने जमालपुर थाना के 7 सितंबर 2022 के सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है, ताकि पुलिस की कार्रवाई की सच्चाई दुनिया के सामने आ सके।

"वह बेकसूर है, मुझे न्याय चाहिए"

युवती ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका कभी अपहरण नहीं हुआ और न ही उसके साथ कोई गलत काम हुआ था। उसने राष्ट्रपति, राज्यपाल और पटना हाईकोर्ट से मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वर्तमान में यह मामला पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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