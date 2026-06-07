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मां-बेटी समेत तीन की दर्दनाक मौत पर बवाल, औरंगाबाद में बेकाबू ट्रैक्टर ने कार के उड़ाए परखच्चे

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव स्थित एनएच-120 पर रविवार को हादसे के बाद ग्रामीण टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इससे तकरीबन एक घंटे वाहनों की लंबी कतार लग गई।

मां-बेटी समेत तीन की दर्दनाक मौत पर बवाल, औरंगाबाद में बेकाबू ट्रैक्टर ने कार के उड़ाए परखच्चे

बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव स्थित एनएच-120 पर रविवार को तेज रफ्तार कार, बालू लदे ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार मां-बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। सभी लोग अरवल जिले के मधुश्रवा मलमास मेले से लौट रहे थे। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतकों में उपहारा थाना क्षेत्र के डंडवां गांव निवासी स्व. विनोद यादव की 16 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी, दाउदनगर थाना क्षेत्र के हिच्छन बिगहा निवासी उपेंद्र यादव की 35 वर्षीय पत्नी ममता देवी तथा उनकी 13 वर्षीय पुत्री चुलबुली कुमारी शामिल हैं। घायलों में आठ वर्षीय समर कुमार, संगीता देवी तथा मुस्कान कुमारी शामिल हैं। मुस्कान और समर कुमार को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया रेफर किया गया है। ममता देवी की मौत गोह पीएचसी में हुई, जबकि खुशी कुमारी और चुलबुली कुमारी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर स्पीड ब्रेकर और जेब्रा क्रॉसिंग बनाने की मांग को लेकर लगभग एक घंटे तक एनएच-120 जाम कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। इस हादसे से मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है। परिजनों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की गयी है।

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ग्रामीणों ने एनएच जाम कर किया प्रदर्शन

गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव स्थित एनएच-120 पर रविवार को हादसे के बाद ग्रामीण सड़क पर उतर गए और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इससे तकरीबन एक घंटे वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण सुरेंद्र शर्मा, विनय पटेल और मुखिया प्रतिनिधि ईश्वरदयाल यादव ने कहा कि दुर्घटना के बाद प्रशासन आश्वासन तो देता है लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकलता है। जाम की सूचना मिलते ही गोह पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर परिचालन सामान्य कराया। ट्रैक्टर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे।

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दोनों गाड़ियां जब्त

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों और मृतकों को वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इस बीच ट्रैक्टर पर लदे बालू के अवैध होने की शिकायत भी पुलिस को दी गई। थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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