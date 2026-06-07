मां-बेटी समेत तीन की दर्दनाक मौत पर बवाल, औरंगाबाद में बेकाबू ट्रैक्टर ने कार के उड़ाए परखच्चे

गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव स्थित एनएच-120 पर रविवार को हादसे के बाद ग्रामीण टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इससे तकरीबन एक घंटे वाहनों की लंबी कतार लग गई।

बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव स्थित एनएच-120 पर रविवार को तेज रफ्तार कार, बालू लदे ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार मां-बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। सभी लोग अरवल जिले के मधुश्रवा मलमास मेले से लौट रहे थे। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतकों में उपहारा थाना क्षेत्र के डंडवां गांव निवासी स्व. विनोद यादव की 16 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी, दाउदनगर थाना क्षेत्र के हिच्छन बिगहा निवासी उपेंद्र यादव की 35 वर्षीय पत्नी ममता देवी तथा उनकी 13 वर्षीय पुत्री चुलबुली कुमारी शामिल हैं। घायलों में आठ वर्षीय समर कुमार, संगीता देवी तथा मुस्कान कुमारी शामिल हैं। मुस्कान और समर कुमार को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया रेफर किया गया है। ममता देवी की मौत गोह पीएचसी में हुई, जबकि खुशी कुमारी और चुलबुली कुमारी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर स्पीड ब्रेकर और जेब्रा क्रॉसिंग बनाने की मांग को लेकर लगभग एक घंटे तक एनएच-120 जाम कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। इस हादसे से मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है। परिजनों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की गयी है।

ग्रामीणों ने एनएच जाम कर किया प्रदर्शन गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव स्थित एनएच-120 पर रविवार को हादसे के बाद ग्रामीण सड़क पर उतर गए और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इससे तकरीबन एक घंटे वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण सुरेंद्र शर्मा, विनय पटेल और मुखिया प्रतिनिधि ईश्वरदयाल यादव ने कहा कि दुर्घटना के बाद प्रशासन आश्वासन तो देता है लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकलता है। जाम की सूचना मिलते ही गोह पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर परिचालन सामान्य कराया। ट्रैक्टर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे।