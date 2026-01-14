मां ने 3 बच्चों के साथ खाया जहर, मासूम की मौत; देवर से की थी दूसरी शादी
बक्सर जिले के रसेन गांव में एक महिला ने बुधवार को अपने तीन मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया। 5 साल के बेटे की मौत हो गई, बाकी तीनों की हालत नाजुक है। पति की मौत के बाद महिला ने अपने देवर से दूसरी शादी की थी।
बिहार के बक्सर जिले में एक महिला ने अपने तीन मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया। इलाज के दौरान एक बेटे की मौत हो गई, जबकि महिला और उसके दो बच्चे जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। घटना राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव में बुधवार को हुई। इस खौफनाक कदम के पीछे पारिवारिक कलह बताई जा रही है। महिला के पति की पूर्व में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने अपने देवर से दूसरी शादी की थी।
30 वर्षीय महिला रूबी देवी के पिता संजय चौधरी ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को ससुराल में काफी मारा-पीटा जाता था। मंगलवार रात को भी उसे बुरी तरह पीटा गया। उन्होंने ससुराल वालों पर ही रूबी और उसके तीनों बच्चों को जहर खिलाने का आरोप लगाया। हालांकि, सास का कहना है कि बहू ने ही यह खौफनाक कदम उठाया।
पति की मौत के बाद देवर से हुई थी शादी
ग्रामीणों ने बताया कि रसेन निवासी त्रिलोकी चौधरी के दो बेटे हुए-राजकुमार और जितेंद्र। बड़े बेटे राजकुमार की शादी रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र स्थित सैंसड़ गांव निवासी संजय चौधरी की बेटी रूबी से हुई थी। दोनों से एक बेटा हुआ, जिसका नाम करण रखा गया। कुछ समय बाद राजकुमार की मौत हो गई।
फिर घर वालों ने रूबी की शादी उसके देवर जितेंद्र से करा दी। इस शादी के बाद रूबी को एक बेटा और एक बेटी हुई। जहर की वजह से बड़े बेटे करण की मौत हो चुकी है, जबकि दोनों बच्चे अपनी मां के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तीनों को बक्सर सदर अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ गौरव पांडेय सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली।