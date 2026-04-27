सहरसा में मां ने 5 बच्चों के साथ खाया जहर, सास-ससुर से हुआ था झगड़ा; जुड़वां बेटों की हालत गंभीर
सहरसा में सास-ससुर से झगड़े के बाद मां ने अपने पांच बच्चों के साथ जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जुड़वां बेटों की हालत गंभीर है। पति दिल्ली में मजदूरी करता है। महिला बच्चों एवं सास-ससुर के साथ गांव में ही रहती है।
बिहार के सहरसा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने 5 बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सभी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, दो जुड़वां बेटों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बनमा ईटहरी थाना क्षेत्र स्थित मोहनपुर वार्ड 5 को हुई। बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ जहर खाने वाली महिला का अपने सास एवं ससुर से झगड़ा हुआ था। इसके बाद बहू ने रविवार रात खौफनाक कदम उठा लिया और उसने जहर खाकर बच्चों के साथ आत्महत्या की कोशिश की।
जहर खाने के बाद मां और सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए भेडधरी स्थित निजी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। जहां दो जुड़वा बेटे की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उन पर नजर रखी जा रही है। सभी को गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई।
सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने सोमवार को बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद में जहर खाने का है। महिला का सास ससुर से विवाद के बाद घटना हुई है। महिला के होश में आने के बाद सच्चाई का पता चलेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, इलाज कर रहे चिकित्सकों के अनुसार, मां और बच्चों ने कीटनाशक दवा का सेवन किया है।
3 बेटियां और दो बेटे
जानकारी के अनुसार मोहनपुर निवासी रंजन पंडित की पत्नी सोनी देवी (35) का घर में किसी बात को लेकर सास-ससुर के साथ विवाद हो गया था। इसके बाद महिला ने अपनेी तीन बेटियों और दो जुड़वां बेटों के साथ जहर खा लिया। सबसे बड़ी बेटी 14 साल की है, उसके बाद 13 और 6 साल की दो और बेटियां हैं। वहीं, दोनों बेटों की उम्र 5 साल है।
घटना की जानकारी मिलने पर पड़ोसियों की मदद से सभी को इलाज के लिए रविवार देर रात सहरसा सदर अस्पताल लाया गया। यहां से सभी को बेहतर इलाज के लिए भेडधरी स्थित श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। पांच बच्चों सहित मां के जहर खाने की घटना का पता चलने पर हड़कंप मच गया।
मामले की जानकारी मिलने पर सहरसा सदर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने निजी मेडिकल कॉलेज जाकर छानबीन की। उन्होंने डॉक्टरों से मरीजों की स्थिति की जानकारी ली। सदर थानाध्यक्ष ने बताया कि बनमा ईटहरी थाना को मामले की जानकारी दे दी गई है। कानून के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
दूध में मिलाया था जहर, पति दिल्ली में
घटना के बाद बनमा ईटहरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। जहर खाने वाली महिला सोनी देवी का पति रंजन पंडित दिल्ली में मजदूरी करता है। वह राज मिस्त्री का काम करता है। घटना की जानकारी पति को भी दे दी गई है। पति के आने का इंतजार किया जा रहा है। महिला के परिजन घटना को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। दूध में कीटनाशक दवा मिलाकर सेवान करने की बात कही जा रही है।
(सहरसा से मनीष कुमार सिंह की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।