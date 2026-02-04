Hindustan Hindi News
बेटा नहीं जनने पर कर रहे थे प्रताड़ित, मां ने दो मासूम बेटियों संग खाया जहर; तीनों की मौत

बेटा नहीं जनने पर कर रहे थे प्रताड़ित, मां ने दो मासूम बेटियों संग खाया जहर; तीनों की मौत

संक्षेप:

Feb 04, 2026 09:01 am IST
बिहार में एक मां ने अपने दो बेटियों संग जहर खाकर जान दे दी। नालंदा जिले में हुई इस घटना से सभी हैरान हैं। यहां थाना क्षेत्र के जगतनंदनपुर गांव में मंगलवार की शाम दिल दहलाने वाली घटना सामने आयी है। मां और दो मासूम बेटियों की जहर से मौत हो गयी। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि महिला ने बेटियों को जहर देकर खुद भी खा लिया।

वहीं, मायके वाले जहर देकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। मायके वालों का कहना है कि उसकी सिर्फ दो बेटियां थीं। ससुराल के लोग उसे बेटा न जनने के कारण प्रताड़ित करते थे। मृतका पिंटू यादव की 27 वर्षीया पत्नी कविता कुमारी, पांच वर्षीया पुत्री सपना कुमारी और डेढ़ वर्षीया पुत्री गुंजन कुमारी थीं। तीनों की मौत पावापुरी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई। सूचना पाकर पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। घटनास्थल की जांच के लिए एफएसएल की टीम बुलायी गयी।

अस्पताल में भर्ती करा भागे

कविता का मायका बिहार थाना क्षेत्र के वासवन बिगहा गांव में है। उसके दादा सूबे यादव ने बताया कि पिछले छह दिनों से ससुराल के लोग पोती व उसके बच्चों को खाना नहीं दे रहे थे। पड़ोसी के घर खाना खा रही थी। कविता के भाई पीयूष कुमार का कहना है कि करीब 10 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद दो बेटियों का जन्म हुआ। मंगलवार को ससुराल के लोगों ने जहर खिला दिया। तबीयत बिगड़ने पर पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा फरार हो गये। वहां तीनों की मौत हो गयी।

परिजनों की चीत्कार से गूंजा अस्पताल

मौत होते ही परिजनों की चीत्कार से अस्पताल परिसर गूंज उठा। काफी संख्या में ग्रामीण भी अस्पताल पहुंचे। पुलिस प्रारंभिक जांच में इसे आत्महत्या का मामला बता रही है। थानाध्यक्ष ललित विजय ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजन के हवाले कर दिया गया है। जांच के लिए एफएसएल की टीम बुलायी गयी है। अभी तक इस मामले में लिखित आवेदन नहीं मिला है। मामले की जांच की जा रही है।

