बिहार में मां ने तीन बच्चों के साथ क्यों खा लिया जहर, 3 की मौत; 1 की हालत गंभीर

बिहार में मां ने तीन बच्चों के साथ क्यों खा लिया जहर, 3 की मौत; 1 की हालत गंभीर

संक्षेप: बताया गया कि सबिता ने अपने तीन बच्चे 5 वर्षीय बेटी ज्योति, तीन वर्षीय पुत्र आकाश और एक वर्षीय विकास कुमार के साथ खुद जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया।

Wed, 12 Nov 2025 11:14 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, हमारे संवाददाता, डुमरांव, बक्सर
बिहार के बक्सर जिले में एक मां ने अपने तीन बच्चों के साथ जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि नया भोजपुर थाना क्षेत्र के नया भोजपुर गांव में मंगलवार की रात एक महिला ने अपने तीन बच्चों को जहर खिलाने के बाद खुद भी खा लिया। इस घटना में महिला और उसके दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। महिला का पति सुनील कुमार राजमिस्त्री है। काम से लौटने के बाद जब वह घर पहुंचा तो देखा कि सभी अचेतावस्था में हैं।

राजमिस्त्री के चिल्लाने पर आसपास के लोग पहुंचे। इसके बाद सभी को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला और उसके दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया। एक का इलाज चल रहा है उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही नया भोजपुर पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की छानबीन करने में जुट गई है।

नया भोजपुर गांव निवासी सुनील कुमार घरेलू उपकरणों की मरम्मत कर परिवार का भरण पोषण करता है। गांव के लोग बताते हैं कि परिवार आर्थिक रुप से कमजोर है।गांववाले कहते है कि किसी बात को लेकर पति के साथ 30 वर्षीय पत्नी सबिता देवी से विवाद हुआ था। उसी विवाद के कारण सबिता ऐसा फैसला लिया कि पूरा गांव हैरान रह गया है।

बताया गया कि सबिता ने अपने तीन बच्चे 5 वर्षीय बेटी ज्योति, तीन वर्षीय पुत्र आकाश और एक वर्षीय विकास कुमार के साथ खुद जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि जहरीला पदार्थ खाने से ज्योति, आकाश कुमार और सबिता देवी की मौत हो गई। विकास कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए उसे बक्सर से रेफर कर दिया गया है।

