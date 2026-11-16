छठ का प्रसाद जूठा करने पर मां की बेरहमी, बेटी को पीट-पीटकर मार डाला

समस्तीपुर के पूसा थाना क्षेत्र में छठ का प्रसाद जूठा करने पर मां ने चार साल की बेटी सुहानी की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल बच्ची की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी मां रीना कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है।

बिहार के समस्तीपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छठ पूजा का प्रसाद जूठा कर देने से नाराज एक मां ने अपनी ही चार साल की बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल बच्ची को परिजन इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। घटना पूसा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बिरौली गांव के वार्ड नंबर 12 की है। यहां रहने वाले राजू पासवान की पत्नी रीना कुमारी छठ पूजा के लिए घर में पकवान और प्रसाद तैयार कर रही थी। इसी दौरान उनकी चार वर्षीय बेटी सुहानी कुमारी प्रसाद खाने की जिद करने लगी। मां ने उसे प्रसाद खाने से मना किया, लेकिन बच्ची ने प्रसाद उठाकर जूठा कर दिया। इससे नाराज होकर रीना ने बच्ची की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट में सुहानी गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में उसकी मौत हो गई।

आरोपी मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया मृत बच्ची के पिता राजू पासवान के मुताबिक, घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य छठ पूजा के लिए घाट बनाने गए हुए थे। घर में मां और बच्ची के बीच यह घटना हुई। परिवार में तीन बच्चे हैं। इनमें सात साल की शिवानी कुमारी, चार साल की सुहानी कुमारी और डेढ़ साल का बेटा राजा कुमार शामिल हैं। सुहानी की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पूसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मां रीना कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, समस्तीपुर भेज दिया है।