बंद कमरे में 3 लाश; बिहार के नवादा में मां और 2 बेटियों की सनसनीखेज मौत का क्या है रहस्य?
महिला की पहचान 25 वर्षीया निदा के रूप में की गई है। उसकी शादी चार साल पहले हुई थी। मृत दोनों बच्चियों की पहचान शाहिदा और सिदरा के रूप में हुई है। उनकी उम्र एक से तीन साल के बीच होगी।
बिहार के नवादा में एक बंद कमरे से तीन-तीन लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मरने वाली मां और दो छोटी-छोटी बेटियां थीं। मां का शव फंदे से लटक रहा था जबकि, दोनों बच्चों की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। जिसने भी यह दृश्य देखा वह कराह उठा। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला का पति विदेश में रहता है। घर में उसकी सास और ससुर रहते हैं। सुबह बगल के मकान से महिला का फंदे से लटकता शव देखा गया तब लोगों इसकी खबर मिली। महिला के ससुर ने बताया कि कमरे का दरवाजा तोड़कर शवों को बाहर निकाला गया।
महिला की पहचान 25 वर्षीया निदा के रूप में की गई है। उसकी शादी चार साल पहले हुई थी। मृत दोनों बच्चियों की पहचान शाहिदा और सिदरा के रूप में हुई है। उनकी उम्र एक से तीन साल के बीच होगी। इस घटना से परिवार समेत पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों ऐंगल से मामले छानबीन कर रही है। घटना बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के दर्जी टोला मुहल्ले की है।
बताया जाता है कि निदा का मायका राजगीर है। चार साल पहले उसी शादी नवादा के मोहम्मद शाहिद से हुई। शाहिद दुबई में नौकरी करता है। पिछले 9 माह से वह विदेश में ही है। कहा जा रहा है कि निदा ने बच्चों की हत्या करके खुदकुशी की नीयत से फांसी लगा ली। हालांकि, पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। निदा के मायके वाले भी नवादा पहुंच गए हैं। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें