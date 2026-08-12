पटना के बख्तियारपुर में घर में घुस मां-बेटे को चाकू घोंपा, युवक की मौत; प्रेम-प्रसंग में हमले का शक
बख्तियारपुर में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां अपराधियों ने घर में घुसकर मां-बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में युवक की मौत हो गई है। घायल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।
राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। यहां अपराधियों ने घर में घुसकर मां-बेटे पर हमला किया है। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के आंबेडकर नगर स्थित एक घर में घुसकर बदमाशों ने मां-बेटे को चाकू मार दिया। जिससे ज्ञानदीप (21) की मौत हो गई। जबकि सुनीता देवी गंभीर रूप से घायल है। घटना मंगलवार देर शाम की है। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले अधेड़ और उनके दो बेटों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं, बख्तियारपुर थाना गेट के सामने शव रखकर सड़क जाम कर दिया। घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि प्रेम प्रसंग में वारदात की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, ज्ञानदीप के मोहल्ले के पीछे बेलथान निवासी दीनानाथ राम किराये के मकान में रहता है। दीनानाथ को ज्ञानदीप पर किसी बात को लेकर शक था।
इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हुआ था। परिजनों का आरोप है कि दीनानाथ ने ज्ञानदीप को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। आरोप है कि मंगलवार शाम दीनानाथ चाकू लेकर ज्ञानदीप के घर पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। बेटे पर चाकू से हमला होते देख उसकी मां सुनीता देवी बीच-बचाव करने पहुंचीं, तो आरोपितों ने उन पर भी चाकू से वार कर दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने ज्ञानदीप को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसकी मां सुनीता देवी को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। घटना के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
एसडीपीओ आयुष श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के पीछे प्रेम-प्रसंग समेत अन्य कारणों की जांच कर रही है। पुलिस आरोपित की भूमिका और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। गिरफ्तारी की मांग के लिए सड़क जाम : परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को थाने के सामने सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। सड़क जाम के कारण आवागमन प्रभावित है।
पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप
ज्ञानदीप के परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना से एक दिन पहले ही आरोपित के खिलाफ थाने में जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि समय रहते पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो यह घटना टाली जा सकती थी।