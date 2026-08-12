Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पटना के बख्तियारपुर में घर में घुस मां-बेटे को चाकू घोंपा, युवक की मौत; प्रेम-प्रसंग में हमले का शक

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

बख्तियारपुर में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां अपराधियों ने घर में घुसकर मां-बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में युवक की मौत हो गई है। घायल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। 

Patna Attack
मृतक ज्ञानदीप कुमार और रोते-बिलखते परिजन

राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। यहां अपराधियों ने घर में घुसकर मां-बेटे पर हमला किया है। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के आंबेडकर नगर स्थित एक घर में घुसकर बदमाशों ने मां-बेटे को चाकू मार दिया। जिससे ज्ञानदीप (21) की मौत हो गई। जबकि सुनीता देवी गंभीर रूप से घायल है। घटना मंगलवार देर शाम की है। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले अधेड़ और उनके दो बेटों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं, बख्तियारपुर थाना गेट के सामने शव रखकर सड़क जाम कर दिया। घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि प्रेम प्रसंग में वारदात की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, ज्ञानदीप के मोहल्ले के पीछे बेलथान निवासी दीनानाथ राम किराये के मकान में रहता है। दीनानाथ को ज्ञानदीप पर किसी बात को लेकर शक था।

इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हुआ था। परिजनों का आरोप है कि दीनानाथ ने ज्ञानदीप को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। आरोप है कि मंगलवार शाम दीनानाथ चाकू लेकर ज्ञानदीप के घर पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। बेटे पर चाकू से हमला होते देख उसकी मां सुनीता देवी बीच-बचाव करने पहुंचीं, तो आरोपितों ने उन पर भी चाकू से वार कर दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने ज्ञानदीप को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसकी मां सुनीता देवी को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। घटना के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें:बिहार के सीवान, छपरा और बक्सर समेत 18 जिलों में बारिश, आज कैसा रहेगा मौसम
ये भी पढ़ें:बिहार में अब 2 रुपये में मरीजों का इलाज होगा, मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

एसडीपीओ आयुष श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के पीछे प्रेम-प्रसंग समेत अन्य कारणों की जांच कर रही है। पुलिस आरोपित की भूमिका और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। गिरफ्तारी की मांग के लिए सड़क जाम : परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को थाने के सामने सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। सड़क जाम के कारण आवागमन प्रभावित है।

पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप

ज्ञानदीप के परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना से एक दिन पहले ही आरोपित के खिलाफ थाने में जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि समय रहते पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो यह घटना टाली जा सकती थी।

ये भी पढ़ें:कन्हौली-शेरपुर रिंग रोड कब से बनेगा, उत्तर-दक्षिण बिहार से आ रहे वाहनों को फायदा
ये भी पढ़ें:पटना में 2 फ्लैट, वैशाली में जमीन-गहने और पैसे; बिहार का भ्रष्ट इंजीनियर
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bakhtiyarpur Patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।