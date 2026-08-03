लव अफेयर में मां-बेटे की हत्या; तेजाब से चेहरा जलाया, कातिल प्रेमी का कबूलनामा

मुजफ्फरपुर के विशुनपुर सुमेर में मंजू देवी और उनके छह वर्षीय बेटे आर्यन की हत्या के मामले में पुलिस ने प्रेमी विकास कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दूसरे युवक से संबंध के शक में उसने दोनों की हत्या कर शवों को अलग-अलग झाड़ियों में छिपा दिया।

मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के विशुनपुर सुमेर में मंजू देवी और उनके छह वर्षीय बेटे आर्यन की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, मृतका के प्रेमी विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने कथित तौर पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मंजू देवी के किसी दूसरे युवक से बातचीत और संबंध होने के शक में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने बताया कि आरोपी ने पहले मंजू देवी की हत्या की। घटना के दौरान छह वर्षीय आर्यन मौजूद था और उसने पूरी वारदात देख ली थी। पुलिस के अनुसार, गवाह बनने की आशंका में आरोपी ने बच्चे की भी हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से दोनों शवों पर तेजाब डाला गया और उन्हें एनटीपीसी लैगून के पास अलग-अलग झाड़ियों में फेंक दिया गया।

प्रेमी ने मां-बेटे की हत्या की, तेजाब से जलाया पुलिस ने बताया कि 27 जुलाई को मंजू देवी का शव विशुनपुर सुमेर स्थित एनटीपीसी लैगून के समीप झाड़ियों से बरामद हुआ था। इसके बाद मामले की जांच तेज की गई। गिरफ्तार आरोपी विकास कुमार से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों में तलाशी ली, जहां से छह वर्षीय आर्यन का सड़ा-गला शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से तेजाब से भरी एक प्लास्टिक की बोतल, खून से सना पर्दा, टी-शर्ट, चप्पल और मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। इन सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखकर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेजा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट से मामले की कड़ियां और मजबूत होंगी तथा वारदात की परिस्थितियों की पुष्टि करने में मदद मिलेगी।