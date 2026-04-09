बिहार में मां-बेटी का बड़ा कांड, एक साथ अपने-अपने प्रेमी संग हुईं फरार: पैसे-जेवर भी ले गईं
उन्होंने अपनी बहू एवं पोती को ऐसा करने से जब मना किया तो उन दोनों द्वारा उन्हें हत्या कराने की धमकी दी गई। इसी बीच बीते 31 मार्च को सुबह वह अपने दुकान पर चले गए। जब दुकान से नाश्ता करने घर गए तो उनकी बहू एवं पोती नहीं थी।
बिहार में मां-बेटी का बड़ा कांड उजागर हुआ है। यहां मां-बेटी अपने-अपने प्रेमी संग चुपचाप फरार हो गईं। घर में जब इस बात का पता चला तो कोहराम मच गया। पूरा मामला वैशाली जिले का है। यहां नगर पंचायत जंदाहा क्षेत्र के एक गांव से मां बेटी का अपने घर से जेवरात और नगद 20 हजार लेकर अपने-अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में ससुर ने जंदाहा निवासी स्व.दिनेश चौधरी के पुत्र मुकेश चौधरी एवं महनार थाना के जावज निवासी शिवकुमार चौधरी के पुत्र भोला चौधरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि नगर पंचायत जंदाहा क्षेत्र में वह कोल्ड ड्रिंक एवं बिस्किट वगैरह का दुकान चलाते हैं। उसी दुकान पर उनकी बहू एवं पोती भी दुकान का संचालन करती थी। उसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि उनकी बहू एवं पोती दूसरे लड़का से मोबाइल पर बातचीत करता है। जब उनके द्वारा मोबाइल डिटेल का डाटा निकाले जाने पर उन्हें जानकारी मिली कि जंदाहा निवासी मुकेश चौधरी एवं जावज निवासी भोला चौधरी उनकी बहू एवं पोती से बातचीत करता है।
उन्होंने अपनी बहू एवं पोती को ऐसा करने से जब मना किया तो उन दोनों द्वारा उन्हें हत्या कराने की धमकी दी गई। इसी बीच बीते 31 मार्च को सुबह वह अपने दुकान पर चले गए। जब दुकान से नाश्ता करने घर गए तो उनकी बहू एवं पोती नहीं थी। बताया गया है कि दोनों उनके घर से जेवरात एवं नगदी 20 हजार रुपया लेकर चली गई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि उन्हें शंका है कि मुकेश चौधरी उनकी पोती को अपने साथ ले गया है। जबकि भोला चौधरी उनकी बहू को अपने साथ लेकर चला गया है।
आशंका व्यक्त किया गया है कि मुकेश चौधरी एवं भोला चौधरी दोनों का मंशा यदि पूरा नहीं होगा तो वह दोनों उनकी हत्या भी कर सकता है। बताया गया है कि उन्होंने अपने नाम से अपनी बहू एवं पोती को मोबाइल एवं सीम खरीद कर दिया था।