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बिहार में मां-बेटी का बड़ा कांड, एक साथ अपने-अपने प्रेमी संग हुईं फरार: पैसे-जेवर भी ले गईं

Apr 09, 2026 08:16 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, जंदाहा, वैशाली
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उन्होंने अपनी बहू एवं पोती को ऐसा करने से जब मना किया तो उन दोनों द्वारा उन्हें हत्या कराने की धमकी दी गई। इसी बीच बीते 31 मार्च को सुबह वह अपने दुकान पर चले गए। जब दुकान से नाश्ता करने घर गए तो उनकी बहू एवं पोती नहीं थी।

बिहार में मां-बेटी का बड़ा कांड, एक साथ अपने-अपने प्रेमी संग हुईं फरार: पैसे-जेवर भी ले गईं

बिहार में मां-बेटी का बड़ा कांड उजागर हुआ है। यहां मां-बेटी अपने-अपने प्रेमी संग चुपचाप फरार हो गईं। घर में जब इस बात का पता चला तो कोहराम मच गया। पूरा मामला वैशाली जिले का है। यहां नगर पंचायत जंदाहा क्षेत्र के एक गांव से मां बेटी का अपने घर से जेवरात और नगद 20 हजार लेकर अपने-अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में ससुर ने जंदाहा निवासी स्व.दिनेश चौधरी के पुत्र मुकेश चौधरी एवं महनार थाना के जावज निवासी शिवकुमार चौधरी के पुत्र भोला चौधरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि नगर पंचायत जंदाहा क्षेत्र में वह कोल्ड ड्रिंक एवं बिस्किट वगैरह का दुकान चलाते हैं। उसी दुकान पर उनकी बहू एवं पोती भी दुकान का संचालन करती थी। उसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि उनकी बहू एवं पोती दूसरे लड़का से मोबाइल पर बातचीत करता है। जब उनके द्वारा मोबाइल डिटेल का डाटा निकाले जाने पर उन्हें जानकारी मिली कि जंदाहा निवासी मुकेश चौधरी एवं जावज निवासी भोला चौधरी उनकी बहू एवं पोती से बातचीत करता है।

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उन्होंने अपनी बहू एवं पोती को ऐसा करने से जब मना किया तो उन दोनों द्वारा उन्हें हत्या कराने की धमकी दी गई। इसी बीच बीते 31 मार्च को सुबह वह अपने दुकान पर चले गए। जब दुकान से नाश्ता करने घर गए तो उनकी बहू एवं पोती नहीं थी। बताया गया है कि दोनों उनके घर से जेवरात एवं नगदी 20 हजार रुपया लेकर चली गई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि उन्हें शंका है कि मुकेश चौधरी उनकी पोती को अपने साथ ले गया है। जबकि भोला चौधरी उनकी बहू को अपने साथ लेकर चला गया है।

आशंका व्यक्त किया गया है कि मुकेश चौधरी एवं भोला चौधरी दोनों का मंशा यदि पूरा नहीं होगा तो वह दोनों उनकी हत्या भी कर सकता है। बताया गया है कि उन्होंने अपने नाम से अपनी बहू एवं पोती को मोबाइल एवं सीम खरीद कर दिया था।

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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