वो मनहूस रात! अचानक धधकी आग, जिंदा जल गईं मां-बेटी; मां ने सौतन पर लगाया गंभीर आरोप

Feb 23, 2026 02:43 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
सभी लोग गहरी नींद में थे। अचानक उठी आग की लपटों और धुएं से अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि मां-बेटी को बाहर नहीं निकाला जा सका।

खबर बिहार के सुपौल से है जहां घर में सो रही मां और बेटी की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के बलवा पुनर्वास वार्ड 1 की है। रविवार आधी रात के बाद लगी भीषण आग ने इस परिवार को उजाड़ दी। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतका के पति ने दो शादियां की है। पुलिस का कहना है कि शिकायती आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घटना से इलाके में कोहराम मच गया है।

बताया जाता है कि रात करीब 2.35 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से पिंटू यादव के फूस के घर में आग की लपटें उठी। आग देखकर लोग दौ़ड़े लेकिन, देखते ही देखते चार घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों में घिरकर पिंटू यादव की 30 वर्षीय पत्नी नीलम देवी और उनकी चार वर्षीय बेटी अंजलि की झुलसने से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी लोग गहरी नींद में थे। अचानक उठी आग की लपटों और धुएं से अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि मां-बेटी को बाहर नहीं निकाला जा सका। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। पटना कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक चार फूस के घर जलकर राख हो चुके थे।

इस घटना में पड़ोसी के घर और एक गुमटी समेत करीब पांच लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। सोमवार सुबह सदर अस्पताल में दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई है, हालांकि अन्य बिंदुओं पर भी जांच जारी है। घटना के बाद पूरे वार्ड में मातम पसरा है। मृतका की मां शांति देवी का आरोप है कि उसकी शौतन और उसके पति प्रमोद पासवान ने घर में साजिश के तहत घर में आग लगा दिया जिससे उसकी बेटी और नतिनी की मौत हो गई।

इस मामले में सदर थानाध्यक्ष रामसेवक महतो ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। मृतका के मायके और ससुराल वालों को बुलाया गया है। पुलिस सबसे जानकारी लेना चाहती है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

