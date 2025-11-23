Hindustan Hindi News
घर में घुसकर मां-बेटी पर चाकुओं से हमला; महिला की मौत; नवादा में मर्डर

संक्षेप:

नवादा शहर में घर में घुसकर मां-बेटी पर चाकुओं से हमला किया गया। जिसमें महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश बदमाशों की संख्या 4-5 थी। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। और मामले की जांच में जुट गई है। अभी तक हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका है।

Sun, 23 Nov 2025 03:32 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, नवादा
बिहार के नवादा शहर के राजेंद्र नगर में घर में घुसकर नकाबपोश बदमाशों ने चाकूओं से मां-बेटी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिसमें मां की मौत हो गई है। जबकि बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। हमलावरों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के पास सड़क जाम कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर जाम हटवाया। हालांकि अभी तक हत्या की वजह का पता नहीं लग सका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है।

मृतका की पहचान सावित्री देवी के रूप में हुई है। घायल बेटी का नाम प्रांजलि पासवान है। परिजनों के मुताबिक 4-5 बदमाशों ने मेरी मां और बेटी पर हमला किया था। चाकू से चेहरे-गले पर वार किया गया। सभी के चेहरे पर नकाब था। डीएसपी हुलास कुमार ने बताया, '​​​​​4 नकाबपोश अपराधियों ने घर में घुसकर चाकू से हमला किया है। जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि मां- बेटी ने हमलावरों का विरोध भी किया था। जिसके बाद बमदाशों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले शुरु कर दिए। और फिर मां- बेटी को मरा हुआ समझ कर फरार हो गए। इस घटना में मां की मौत हो गई है। जबकि बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है।