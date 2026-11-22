मृत लड़की के साथ एक माह पहले उसे जीजा ने दुष्कर्म का शिकार बनाया था। मां को अपनी मूकबधिर बेटी पर ही शक था। बेटे के साथ मिलकर गला घोंटकर बेटी की हत्या कर दी।

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रेप पीड़िता को उसकी मां ने ही मौत के घाट उतार दिया। महिला ने बेटे के साथ मिलकर नाबालिग बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना कांटी थाना इलाके के एक गांव की है। मृत लड़की के साथ एक माह पहले उसे जीजा ने दुष्कर्म का शिकार बनाया था। मां को अपनी मूकबधिर बेटी पर ही शक था। पुलिस ने हत्या आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मृतका के भाई की तलाश कर रही है।

इस मामले में मुजफ्फरपुर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि छानबीन में पता चला कि किशोरी की हत्या उसकी मां और अन्य परिजनों के द्वारा गला घोंटकर की गई। किशोरी की मां को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई, तब उसने पुत्र के साथ मिलकर मूकबधिर बेटी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस को मां ने हत्या का कारण किशोरी का गलत आचरण बताया है। पुलिस ने मामले में खुद के बयान पर केस दर्ज किया है। नामजद आरोपित किशोरी की मां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया है। भाई समेत अन्य नामजदों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

गुरुवार देर रात मूकबधिर किशोरी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। उसका शव उसके घर में पड़ा था। दो माह पहले गांव के दामाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी की मौके के बाद गांव में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पुलिस उसकी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। किशोरी की मौत की सूचना पर कांटी थानाध्यक्ष रविकांत पाठक पुलिस टीम के साथ उसके घर पहुंचे और शव को बरामद किया।