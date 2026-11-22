ममता शर्मसार! मां और भाई ने घोंटा दिव्यांग बेटी का गला, 2 माह पहले जीजा ने किया था रेप
मृत लड़की के साथ एक माह पहले उसे जीजा ने दुष्कर्म का शिकार बनाया था। मां को अपनी मूकबधिर बेटी पर ही शक था। बेटे के साथ मिलकर गला घोंटकर बेटी की हत्या कर दी।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रेप पीड़िता को उसकी मां ने ही मौत के घाट उतार दिया। महिला ने बेटे के साथ मिलकर नाबालिग बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना कांटी थाना इलाके के एक गांव की है। मृत लड़की के साथ एक माह पहले उसे जीजा ने दुष्कर्म का शिकार बनाया था। मां को अपनी मूकबधिर बेटी पर ही शक था। पुलिस ने हत्या आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मृतका के भाई की तलाश कर रही है।
इस मामले में मुजफ्फरपुर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि छानबीन में पता चला कि किशोरी की हत्या उसकी मां और अन्य परिजनों के द्वारा गला घोंटकर की गई। किशोरी की मां को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई, तब उसने पुत्र के साथ मिलकर मूकबधिर बेटी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस को मां ने हत्या का कारण किशोरी का गलत आचरण बताया है। पुलिस ने मामले में खुद के बयान पर केस दर्ज किया है। नामजद आरोपित किशोरी की मां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया है। भाई समेत अन्य नामजदों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
गुरुवार देर रात मूकबधिर किशोरी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। उसका शव उसके घर में पड़ा था। दो माह पहले गांव के दामाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी की मौके के बाद गांव में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पुलिस उसकी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। किशोरी की मौत की सूचना पर कांटी थानाध्यक्ष रविकांत पाठक पुलिस टीम के साथ उसके घर पहुंचे और शव को बरामद किया।
स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि किशोरी की गर्दन में रस्सी लिपटी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजकर छानबीन शुरू कर दी। घटना की सूचना पर फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जाकर साक्ष्य इकट्ठा किया। थानेदार ने बताया कि मूकबधिर किशोरी के साथ बीते सितंबर में गांव के एक आपराधिक प्रवृत्ति के दामाद ने दुष्कर्म किया था। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपित को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी थी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। बताया कि युवती के घरवालों से पूछताछ कर सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही थी। पुलिस को शुरू से ही मां की भूमिका पर शक था। हिरासत में लेकर पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें