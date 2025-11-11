Hindustan Hindi News
Mother absconds after leaving her daughter in hospital 9 days after giving birth family shocked
मर गई ममता... बेटी को जन्म देने के 9 दिन बाद अस्पताल में छोड़कर मां फरार, परिवार भी हैरान

मर गई ममता... बेटी को जन्म देने के 9 दिन बाद अस्पताल में छोड़कर मां फरार, परिवार भी हैरान

संक्षेप: नालंदा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जब बेटी को जन्म देने के 9 दिन बाद मां उसे अस्पताल छोड़कर फरार हो गई। जिसके बाद अब अस्पताल प्रशासन ने बच्ची को उसकी चाची के सुपुर्द किया है।

Tue, 11 Nov 2025 09:11 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, नालंदा
नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल में मंगलवार को एक हैरतअंगेज मामला सामने आया। जिसने सभी को चौंका दिया। जहां एक महिला ने बच्ची को जन्म देने के 9 दिन बाद उसे अस्पताल में ही छोड़ दिया और फरार हो गई। परिजनों की मौजूदगी में बच्ची को उसकी चाची अपने साथ घर लेकर गई।

मुजफ्फरपुर गांव निवासी रोहित राज की पत्नी नंदनी कुमारी ने 4 नवंबर को सदर अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया था। वो बेटी के जन्म से नाराज थी। परिवार के लोगों ने बताया कि सोमवार को नंदनी बच्ची को अस्पताल के बेड पर छोड़कर बिना किसी को बताए अस्पताल से निकल गई। काफी देर तक जब महिला नहीं लौटी, तो उसने इस संबंध में अस्पताल प्रशासन को सूचना दी। अस्पताल प्रबंधक मोहम्मद इमरान ने तत्परता दिखाते हुए महिला के परिजनों और ससुराल पक्ष को मौके पर बुलाया।

अस्पताल प्रशासन की समझाने के बावजूद नंदनी कुमारी बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि वह बच्ची को नहीं रखेगी। इसके बाद स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने बच्ची को सुरक्षित रूप से परिवार को सौंपने का निर्णय लिया। मंगलवार की दोपहर बच्ची की चाची अस्पताल पहुंचीं और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्ची को अपने साथ घर ले गईं। अस्पताल प्रबंधक मोहम्मद इमरान ने बताया कि बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और अब परिवार के संरक्षण में है।

