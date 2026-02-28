Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मच्छर भगाने वाली कॉइल से लगी भीषण आग, पटना में घर के अंदर महिला की जलकर मौत

Feb 28, 2026 08:14 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

पटना के करबिगहिया में शुक्रवार देर शाम एक घर में मच्छर भगाने वाली कॉइल से आग लग गई। आग की चपेट में आने से 65 साल की एक महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। 

मच्छर भगाने वाली कॉइल से लगी भीषण आग, पटना में घर के अंदर महिला की जलकर मौत

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार शाम एक घर में आग लगने से महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिगहिया में एक तीन मंजिला मकान के ऊपरी तल पर हुई। आग की चपेट में आने से चौकी पर सोई बुजुर्ग महिला मालती देवी (65) की दर्दनाक मौत हो गई। पैरालाइसिस के कारण महिला चल-फिर नहीं सकती थीं। घटना के वक्त बेटे और बहू खरीददारी करने बाजार गए हुए थे। पड़ोसियों ने आग बुझाई। बताया जा रहा है कि मच्छर भगाने वाली कॉइल की वजह से बिस्तर पर आग भड़की थी।

सूचना मिलने पर जक्कनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की पांच गाड़ियां बुलाई गईं। आशंका है कि महिला ने कमरे में मच्छर भगाने के लिए कॉइल जला रखी थी, उसी से आग लगी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। थानेदार ने बताया कि एफएसएल की टीम ने मौके से सैंपल लिए हैं।

महिला को था पैरालाइसिस, भागकर खुद की जान नहीं बचा सकी

घर के मुखिया बलिराम चौधरी अपने परिवार के साथ करबिगहिया मुख्य मार्ग पर स्थित तीन मंजिला मकान के ऊपरी तल पर रहते हैं। वह पॉलिटेक्निक में इंस्ट्रक्टर पद से सेवानिवृत हैं। उनके चार बेटे हैं। बलिराम चौधरी की पत्नी मालती देवी को साल 2022 में पैरालाइसिस हुआ ता। इस कारण वह चल-फिर नहीं सकती थीं।

ये भी पढ़ें:पटना यूनिवसिटी छात्र संघ चुनाव की वोटिंग आज, देर रात आएगा रिजल्ट; फोर्स तैनात

तीन कमरे के मकान के रोड की तरफ स्थित बालकनी में महिला के रहने की जगह थी। वर्तमान में उनके साथ छोटे बेटे रवि शंकर चौधरी और उनका परिवार रह रहा है। रवि शंकर शुक्रवार की शाम परिवार के साथ खरीदारी करने बाजार गए थे। इसी बीच घर में आग लग गई।

बलिराम चौधरी घर पर ही पीछे के कमरे में टीवी देख रहे थे। शाम 7 बजे महिला के बिस्तर में आग लगी। आग ने घर के अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया। बालकनी से आग की लपटें निकलते देख रोड की दूसरे तरफ रहने वाले समाजसेवी अजय शर्मा और पड़ोसी पप्पू भागे-भागे तीसरी मंजिल पर पहुंचे।

ये भी पढ़ें:पटना हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे 9 नए जज, SC कॉलेजियम ने की सिफारिश; देखें लिस्ट

तब तक महिला बुरी तरह झुलस गई थी। उन्होंने बाल्टी से पानी डालकर आग को बुझाया। घटना के वक्त महिला के पति पीछे वाले कमरे थे। यदि पड़ोसी आग बुझाने में तत्परता नहीं दिखाते तो आग बड़ी हो सकती थी। बड़े बेटे राजेश कुमार ने बताया कि पक्षाघात के कारण मां तेज बोल भी नहीं पाती थीं। मच्छर भगाने के लिए कॉइल जलाई जाती थी। आशंका है कि उसी से आग लगी होगी। हालांकि, सही कारण की पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी।

ये भी पढ़ें:अंडा-मीट के ठेले पर सिलेंडर ब्लास्ट; रोड पर गिरते-तड़पने लगे लोग; बाजार में दहशत
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Patna News Patna fire in patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।