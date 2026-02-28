मच्छर भगाने वाली कॉइल से लगी भीषण आग, पटना में घर के अंदर महिला की जलकर मौत

पटना के करबिगहिया में शुक्रवार देर शाम एक घर में मच्छर भगाने वाली कॉइल से आग लग गई। आग की चपेट में आने से 65 साल की एक महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई।

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार शाम एक घर में आग लगने से महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिगहिया में एक तीन मंजिला मकान के ऊपरी तल पर हुई। आग की चपेट में आने से चौकी पर सोई बुजुर्ग महिला मालती देवी (65) की दर्दनाक मौत हो गई। पैरालाइसिस के कारण महिला चल-फिर नहीं सकती थीं। घटना के वक्त बेटे और बहू खरीददारी करने बाजार गए हुए थे। पड़ोसियों ने आग बुझाई। बताया जा रहा है कि मच्छर भगाने वाली कॉइल की वजह से बिस्तर पर आग भड़की थी।

सूचना मिलने पर जक्कनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की पांच गाड़ियां बुलाई गईं। आशंका है कि महिला ने कमरे में मच्छर भगाने के लिए कॉइल जला रखी थी, उसी से आग लगी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। थानेदार ने बताया कि एफएसएल की टीम ने मौके से सैंपल लिए हैं।

महिला को था पैरालाइसिस, भागकर खुद की जान नहीं बचा सकी घर के मुखिया बलिराम चौधरी अपने परिवार के साथ करबिगहिया मुख्य मार्ग पर स्थित तीन मंजिला मकान के ऊपरी तल पर रहते हैं। वह पॉलिटेक्निक में इंस्ट्रक्टर पद से सेवानिवृत हैं। उनके चार बेटे हैं। बलिराम चौधरी की पत्नी मालती देवी को साल 2022 में पैरालाइसिस हुआ ता। इस कारण वह चल-फिर नहीं सकती थीं।

तीन कमरे के मकान के रोड की तरफ स्थित बालकनी में महिला के रहने की जगह थी। वर्तमान में उनके साथ छोटे बेटे रवि शंकर चौधरी और उनका परिवार रह रहा है। रवि शंकर शुक्रवार की शाम परिवार के साथ खरीदारी करने बाजार गए थे। इसी बीच घर में आग लग गई।

बलिराम चौधरी घर पर ही पीछे के कमरे में टीवी देख रहे थे। शाम 7 बजे महिला के बिस्तर में आग लगी। आग ने घर के अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया। बालकनी से आग की लपटें निकलते देख रोड की दूसरे तरफ रहने वाले समाजसेवी अजय शर्मा और पड़ोसी पप्पू भागे-भागे तीसरी मंजिल पर पहुंचे।