Bihar Weather 27 November: बिहार के भागलपुर जिले में शाम से लेकर सुबह तक लोगों को ठंड का अहसास हो रहा है। वहीं शहर समेत नदियों के किनारे और खेतों की ओर हल्की धुंध का भी असर दिख रहा है।

Bihar Weather 27 November: बिहार में पछुआ का प्रवाह बढ़ने से सुबह और शाम में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार तीन दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट आएगी। इससे ठंड में इजाफा होगा। राज्य के अलग अलग भागों में आंशिक से मध्यम स्तर का कोहरा रहेगा। गुरुवार को गया जिले में छह सौ मीटर के साथ सबसे कम दृश्यता दर्ज की गई। 11.2 डिग्री सेल्सियस के साथ अरवल में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

पटना सहित 12 जिलों के अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मुजफ्फरपुर जिले में अधिकांश जगहों पर आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रह सकता है। इसके अलावा दिन के समय कोहरा छाए रहने की भी उम्मीद है।

शाम से लेकर सुबह तक ठंड, धुंध का असर बढ़ा भागलपुर जिले में शाम से लेकर सुबह तक लोगों को ठंड का अहसास हो रहा है। वहीं शहर समेत नदियों के किनारे और खेतों की ओर हल्की धुंध का भी असर दिख रहा है। गुरुवार को जिले का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा। वहीं अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 27 से 28 नवंबर तक आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

ठंडी हवा से सिहरन,सुबह और शाम बढ़ने लगी ठंड पूर्णिया जिले में गुरुवार सुबह से ही आसमान साफ रहने और धूप निकलने से लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली। सुबह-सुबह हल्की धुंध छायी रही। हालांकि धूप में गर्माहट महसूस होने के बावजूद मौसम में ठंड का एहसास बना हुआ है। मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि पूर्णिया का न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन और रात के तापमान में अंतर रहने से सुबह-शाम ठंड का असर अधिक महसूस हो रहा है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सुबह टहलने निकलने वाले लोगों को ठंडी हवा से परेशानी हो रही है।