Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMore than 70 children fall ill eating lizard fall Mid Day Meal in Madhepura Bihar education department in tension
मिड डे मिल पर कोहराम; खाना में छिपकली गिरने से 70 से अधिक बच्चे बीमार, शिक्षा विभाग में हड़कंप

मिड डे मिल पर कोहराम; खाना में छिपकली गिरने से 70 से अधिक बच्चे बीमार, शिक्षा विभाग में हड़कंप

संक्षेप:

मिड डे मील खाने के बाद बीमार हुए 70 से अधिक बच्चों पहुंचने से सदर अस्पताल में अपरा तफरी की स्थिति बन गयी। सदर अस्पताल में रजिस्टे्रशन काउंटर पर पर्ची कटाने के लिए लोगों की भीड़ लग गयी।

Feb 08, 2026 12:48 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के मधेपुरा में बच्चों के मध्यान्ह भोजन घातक साबित हुआ। सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कारू टोला, साहुगढ़ में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) खाने से 70 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों का सदर अस्पताल में इलाज किया गया। हालत में सुधार होने के बाद सभी को देर शाम घर भेज दिया गया। एमडीएम में छिपकली गिरना बच्चों के बीमार होने का कारण बताया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्कूल प्रबंधन के अनुसार शनिवार को दोपहर में करीब डेढ़ बजे बच्चों को एमडीएम दिया गया। खाना खाने के कुछ देर बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते 70 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द, घबराहट और बेचैनी की शिकायत से विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही चार एम्बुलेंस स्कूल भेजी गई। सभी को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चों का इलाज किया गया। कक्षा आठ की एक छात्रा सुधा कुमारी की हालत गंभीर है। उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। स्कूल की एचएम नूतन कुमारी ने बताया कि पारस एग्रो एजेंसी ने खाना पहुंचाया था। कई बच्चों को खाना खिलाने के बाद एमडीएम में छिपकली का पता चला।

एमडीएम में फिर छिपकली

एमडीएम में छिपकली गिरी हुई पाई गई। दूषित खाना खाने के कारण बच्चे बीमार हुए। इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाज के बाद हालत सामान्य होने पर सभी बच्चों को घर भेज दिया गया। -संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी

तीन घंटे रही अफरातफरी

मिड डे मील खाने के बाद बीमार हुए 70 से अधिक बच्चों पहुंचने से सदर अस्पताल में अपरा तफरी की स्थिति बन गयी। सदर अस्पताल में रजिस्टे्रशन काउंटर पर पर्ची कटाने के लिए लोगों की भीड़ लग गयी। हालांकि स्थिति को भांपते हुए अस्पताल प्रबंधन ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों का इलाज शुरू कराया। एमडीएम खाने से बच्चों के बीमार होने के मामले को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया। विभाग ने पूरे मामले की जांच करने को एक कमेटी गठित कर दी है।

एजेंसी ने खाना पहुंचाया था

बताया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय कारू टोला, साहुगढ़ में दिन के करीब एक बजे निजी एजेंसी द्वारा एमडीएम का खाना पहुंचाया गया। इसके बाद बच्चों को एमडीएम खिलाना शुरू किया गया। कई बच्चों को खाना खिलाने के बाद एमडीएम में छिपकली गिरा होने का पता चला। इस बीच खाना खाने वाले बच्चों की तबीयत खराब होने की शिकायत मिलने लगी। बड़े पैमाने पर बच्चों की तबीयत खराब होने का पता चलते ही परिजन स्कूल पहुंचने लगे। आनन- फानन में बच्चों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। कई बच्चों के अस्पताल पहुंचने से अफर- तफरी मच गयी। एक - एक बेड पर दो - तीन बच्चों को भर्ती कर इलाज शुरू किया गया।

इस बीच डीईओ संजय कुमार भी सदर अस्पताल पहुंच गए। जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम प्रिंस कुमार भी सदर अस्पताल पहुंचे। इलाज के बाद बच्चों की हालत में सुधार हुआ। इस बीच करीब तीन घंटे तक सदर अस्पताल में अफरा- तफरी की स्थिति बनी रही। अस्पताल में बच्चों के परिजनों की भीड़ लगी रही।

डरे थे परिजन

एमडीएम खाने के कारण एक साथ कई बच्चों के बीमार होने के कारण परिजनों में भय का माहौल बन गया। परिजनों के अंदर भय का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन बच्चों की तबीयत खराब नहीं हुई परिजन उनको लेकर भी अस्पताल पहुंच गए। बच्चों के बीमारी होने की आशंका हो देखते हुए परिजनों से एमडीएम खाने वाले स्वस्थ बच्चों को भी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने एहितयात के तौर पर अस्पताल पहुंचने वाले सभी बच्चों का इलाज किया। सदर अस्पताल में इलाज के बाद सभी बच्चों की स्थित सामान्य हुई। हालत में सुधार होने के बाद बच्चों को घर भेजा गया। बच्चों के स्वस्थ होने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली।

जांच की तीन सदस्यीय कमेटी गठित

स्कूल में एमडीएम खाने से बच्चों के बीमार होने के मामले की जांच करायी जाएगी। इसके लिए तीन सदस्यीय टीम गठित कर दी गयी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जांच टीम से तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि तीन सदस्यीय टीम में डीपीएम, बीएओ और बीआरसी को शामिल किया गया। जांच अीम की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर एमडीएम खाने से बच्चों के बीमार होने की घटना को लेकर परिजनों में काफी आक्रोश नजर आया। अस्पताल पहुंचे कई बच्चों के परिजनों ने स्कूल की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। रुपेश कुमार, जगदीश यादव आदि बच्चों के परिजनों ने कहा कि बच्चों को एमडीएम खिलाने के पहले उसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले में लापरवाही बरते जाने के कारण बच्चे बीमार हुए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Education Department
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।