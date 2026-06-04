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50 राउंड फायरिंग से दहला पटना का खुसरूपुर, बच्ची समेत 3 जख्मी; गिट्टी-बालू में कमीशन पर बवाल

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना के खुसरूपुर इलाके में 50 राउंड फायरिंग के बाद से दहशत है। गिट्टी-बालू में कमीशन वसूलने को लेकर हुई इस ताबड़तोड़ गोलीबारी में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। घायल लोगों में एक बच्ची भी शामिल है। 

50 राउंड फायरिंग से दहला पटना का खुसरूपुर, बच्ची समेत 3 जख्मी; गिट्टी-बालू में कमीशन पर बवाल

भले ही सम्राट चौधरी सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कर रही हो लेकिन अपराधियों के हौसले अभी पस्त नहीं हो रहे हैं। अब पटना पुलिस की नाक के नीच पटना में बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। पटना के खुसरूपुर इलाके को गोलियां की तड़तड़ाहट से दहलाने का काम अपराधियों ने किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि खुसरूपुर के चैनपुर गांव में 50 राउंड फायरिंग की गई है। ताबड़तोड़ इस फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा है। बताया जा रहा है कि खुलेआम फायरिंग के दौरान बचने के लिए कई लोग यहां-वहां काफी देर तक छिपे हुए थे।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घायलों में 12 साल की नेहा कुमारी, 50 साल की सोना देवी और 26 साल के दीपक कुमार हैं। सभी घायल लोगों का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। सोना देवी और घायल नेहा को पैर में गोली लगी है जबकि दीपक कुमार को पेट में गोली लगी है। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद इलाके के लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि फायरिंग की सूचना देने के बाद भी पुलिस 2 घंटे की देरी से वहां पहुंची थी। इलाके में कुछ देर के लिए काफी तनाव की स्थिति भी बनी हुई थी।

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मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी के पीछे गिट्टी-बालू में कमीशन का मामला है। घटना में घायल दीपक कुमार ने बताया है कि वो लोग गिट्टी-बालू का बिजनेस करते हैं। इस सिलसिले में बुधवार को कई गाड़ी गिट्टी गिराए गए थे। आरोप है कि गांव के ही एक दबंग शख्स ने गिट्टी-बालू गिराने के एवज में 2000 रुपया कमीशन की डिमांड की थी। लेकिन रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग की इस वारदात को अंजाम दिया गया है।

दावा किया जा रहा है कि 10 से ज्यादा की संख्या में आए लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। कहा जा रहा है कि फायरिंग करने वाले सभी आरोपी चैनपुर गांव के रहने वाले थे। बहराहल राजधानी को दहला कर रख देने वाली इस अंधाधुंध फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस-प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि सूचना पर खुसरूपुर थाना की पुलिस और एसडीपीओ-2 भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फायरिंग करने वालों की तलाश में लगातार छापेमारी शुरू कर दी है। हालांकि, अभी तक किसी को पकड़ा नहीं जा सका है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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