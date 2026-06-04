50 राउंड फायरिंग से दहला पटना का खुसरूपुर, बच्ची समेत 3 जख्मी; गिट्टी-बालू में कमीशन पर बवाल

पटना के खुसरूपुर इलाके में 50 राउंड फायरिंग के बाद से दहशत है। गिट्टी-बालू में कमीशन वसूलने को लेकर हुई इस ताबड़तोड़ गोलीबारी में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। घायल लोगों में एक बच्ची भी शामिल है।

भले ही सम्राट चौधरी सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कर रही हो लेकिन अपराधियों के हौसले अभी पस्त नहीं हो रहे हैं। अब पटना पुलिस की नाक के नीच पटना में बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। पटना के खुसरूपुर इलाके को गोलियां की तड़तड़ाहट से दहलाने का काम अपराधियों ने किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि खुसरूपुर के चैनपुर गांव में 50 राउंड फायरिंग की गई है। ताबड़तोड़ इस फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा है। बताया जा रहा है कि खुलेआम फायरिंग के दौरान बचने के लिए कई लोग यहां-वहां काफी देर तक छिपे हुए थे।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घायलों में 12 साल की नेहा कुमारी, 50 साल की सोना देवी और 26 साल के दीपक कुमार हैं। सभी घायल लोगों का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। सोना देवी और घायल नेहा को पैर में गोली लगी है जबकि दीपक कुमार को पेट में गोली लगी है। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद इलाके के लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि फायरिंग की सूचना देने के बाद भी पुलिस 2 घंटे की देरी से वहां पहुंची थी। इलाके में कुछ देर के लिए काफी तनाव की स्थिति भी बनी हुई थी।

मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी के पीछे गिट्टी-बालू में कमीशन का मामला है। घटना में घायल दीपक कुमार ने बताया है कि वो लोग गिट्टी-बालू का बिजनेस करते हैं। इस सिलसिले में बुधवार को कई गाड़ी गिट्टी गिराए गए थे। आरोप है कि गांव के ही एक दबंग शख्स ने गिट्टी-बालू गिराने के एवज में 2000 रुपया कमीशन की डिमांड की थी। लेकिन रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग की इस वारदात को अंजाम दिया गया है।