छठ पूजा में 103 स्पेशल ट्रेनों से सवा 4 लाख यात्री बिहार आएंगे, रेलवे ने वापस जाने का इंतजाम भी किया
लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर बिहार आने वालों की भारी भीड़ है। दिल्ली, मुंबई समेत देश भर के विभिन्न शहरों से बिहार के लिए छठ को लेकर 103 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इनमें लगभग सवा 4 लाख लोगों के घर आने का अनुमान है।
सोमनाथ सत्योम, मुजफ्फरपुर। छठ महापर्व पर घर आने वाले प्रवासियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार के विभिन्न शहरों तक सवा 4 लाख यात्रियों को पहुंचाने की तैयारी की है। पूर्व मध्य रेल की ओर से त्योहार स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। प्रति फेरा करीब 4 हजार यात्रियों के हिसाब से 103 फेरे में इन ट्रेनों से सवा चार लाख यात्रियों से अधिक को सफर का विकल्प मिलेगा। स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इससे दिल्ली, मुंबई, गुजरात और दक्षिण भारत से उत्तर बिहार आने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
स्पेशल ट्रेनों के परिचालन से अतिरिक्त यात्री क्षमता उपलब्ध कराई जा रही है। खासकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, रक्सौल और सहरसा समेत उत्तर बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर आने-जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। पूमरे के क्षेत्राधिकार में अब तक स्पेशल ट्रेनों के 300 से अधिक फेरे लग चुके हैं। यात्रियों की मांग और भीड़ के अनुसार ट्रेनों के परिचालन की व्यवस्था की जा रही है। प्रमुख शहरों से बिहार आने वाली ट्रेनों के साथ वापसी की यात्रा के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इससे छठ के बाद लौटने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली-मुंबई रूट पर यात्रियों को राहत: दिल्ली और मुंबई से उत्तर बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या त्योहार के दौरान काफी बढ़ जाती है। गुजरात और दक्षिण भारत के विभिन्न शहरों से भी बड़ी संख्या में लोग छठ मनाने अपने घर पहुंचते हैं। नियमित ट्रेनों में सीट नहीं मिलने पर यात्रियों को निजी बसों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। स्पेशल ट्रेनों के परिचालन से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिल रहा है।
छठ के बाद वापसी के लिए ट्रेनों का परिचालन महत्वपूर्ण
रेलवे की ओर से त्योहार स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 14 नवंबर तक निर्धारित किया गया है। छठ के बाद वापसी की भीड़ को देखते हुए इन ट्रेनों का परिचालन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन के समय, ठहराव और उपलब्ध सीटों की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या पूछताछ प्रणाली से प्राप्त कर लें। स्पेशल ट्रेनों में यात्रा की योजना बनाने से यात्रियों को भीड़ और टिकट की परेशानी से राहत मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।