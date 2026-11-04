Bihar News LIVE: स्वास्थ्य विभाग में 11 हजार पदों पर बहाली, सम्राट चौधरी का ऐलान- गयाजी में बनेगा जू

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

Bihar News LIVE: बिहार में स्वास्थ्य विभाग के तहत 11 हजार पदों पर बहाली जल्द होगी। इसके लिए नवंबर में ही अलग-अलग विज्ञापन जारी किए जाएंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति के जरिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएचएम) के तहत यह बहाली की जाएगी। नई बहाली स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी व अन्य पदों पर की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। राज्य स्वास्थ्य समिति के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से स्टाफ नर्स के 3954, लैब टेक्नीशियन के 1000 एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पांच हजार एवं अन्य पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गयाजी में चिड़ियाघर के निर्माण समेत विभिन्न विषयों को लेकर नई दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। बिहार में औद्योगिक विकास, निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन तथा आधारभूत संरचना के विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वन भूमि के उपयोग से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सीएम ने राज्य में उपलब्ध बंजर वन भूमि का औद्योगिक एवं विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि 45.9 हेक्टेयर वन भूमि पर गयाजी चिड़ियाघर के निर्माण के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है। जल्द सहमति का उन्होंने आग्रह किया।

4 Nov 2026, 06:25:58 AM IST Bihar News LIVE: छठ पर बिहारियों से हवाई किराये के नाम पर हो रही लूट Bihar News LIVE: वीआईपी के संस्थापक मंत्री मुकेश सहनी ने छठ पूजा के अवसर पर ट्रेनों में भीड़ और विमानों के किराये में बेतहाशा वृद्धि को लेकर केंद्र पर तीखा हमला बोला। मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि छठ बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। छठ पर्व पर बिहारियों से हवाई किराये के नाम पर लूट हो रही है। कहा कि मुंबई और दिल्ली से बिहार आने के लिए 30 से 50 हजार तक का हवाई टिकट मिल रहा है। केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर विमान किराये की अधिकतम सीमा 10 से 12 हजार रुपये तय करनी चाहिए।

4 Nov 2026, 06:03:22 AM IST Bihar News LIVE: न्यूनतम मजदूरी में सात से 10 रुपये की वृद्धि Bihar News LIVE: के साढ़े तीन करोड़ से अधिक असंगठित व संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सुखद खबर है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि कर दी है। अधिसूचना के अनुसार अब मजदूरों को रोजाना सात से 10 रुपये अधिक मिलेंगे। नई मजदूरी दर बीते एक अक्तूबर के प्रभाव से ही लागू होगी। राज्य के कुल कामगारों में 90 फीसदी यानी 3.26 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र में हैं। सरकार ने कामगारों को चार श्रेणी में बांटा है। अकुशल श्रेणी में 31 तरह के कामगार हैं। इनकी न्यूनतम मजदूरी में रोजाना सात रुपये की वृद्धि की गई है। अर्धकुशल श्रेणी में 40 तरह के कामगार हैं। इनकी न्यूनतम मजदूरी में भी सात रुपये रोजाना की वृद्धि की गई है। कुशल श्रेणी में 50 तरह के कामगारों को रखा गया है और इसमें नौ रुपये रोजाना की वृद्धि की गई है। जबकि अतिकुशल श्रेणी में 21 तरह के कामगारों को रखा गया है और इनकी न्यूनतम मजदूरी में 10 रुपये रोजाना की वृद्धि की गई है।...और पढ़ें

4 Nov 2026, 06:01:14 AM IST Bihar News LIVE: सीएम ने की नदियों की गाद से सड़कें बनवाने की पहल Bihar News LIVE: जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सीएम सम्राट चौधरी की पहल पर बिहार की नदियों की गाद से राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे। इससे नदियों की जलधारण क्षमता बढ़ाने और बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी। सड़क निर्माण के लिए भी उपयोगी सामग्री उपलब्ध होगी। इसके लिए बिहार सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ नदी संजीवनी कार्यक्रम के तहत एमओयू किया है। सीएम की इस पहल की जानकारी संजय झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने इसे बिहार में बाढ़ प्रबंधन, आधारभूत संरचना के विकास को एक साथ जोड़ने वाली पहल बताया है। कहा कि सीएम की दूरदर्शी पहल से नदियों की गाद को विकास के अवसर में बदला जा सकेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व वाले मंत्रालय के साथ हुए समझौते के तहत नदियों से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकाली जाएगी।

4 Nov 2026, 06:00:15 AM IST Bihar News LIVE: कैलाशपति की जन्मस्थली पर स्मारक का निर्माण होगा Bihar News LIVE:केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार भाजपा के दधीचि समान त्याग, तपस्या और संगठन साधना के प्रतीक कैलाशपति मिश्र की जन्मस्थली पर उनकी भव्य प्रतिमा एवं स्मारक का निर्माण वे स्वयं कराएंगे। गांव में सड़क निर्माण कराने की भी घोषणा की।कैलाशपति मिश्र की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को बक्सर जिले के ढकाईच में आयोजित श्रद्धांजलि सह स्मृति समारोह में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा पुस्तकालय का निर्माण जल्द होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके विचारों, जीवन संघर्ष और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा प्राप्त कर सके। उन्होंने प्रधानमंत्री के खेलों इंडिया कार्यक्रम के तहत कैलाशपति मिश्र के नाम से खेल शुरू करवाने की भी बात कही ताकि गांव के प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले। राय ने कहा कि कैलाशपति मिश्र केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार, एक संस्कार और संगठन के प्रति आजीवन समर्पण की जीवंत परंपरा थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र और संगठन की सेवा में समर्पित कर दिया। व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं से दूर रहकर जिस निष्ठा, सादगी, त्याग और तपस्या के साथ उन्होंने संगठन को सींचा, वह हम सभी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।भावुक होते हुए यह भी कहा कि आज नित्यानंद राय जो कुछ भी है, उसमें कैलाशपति मिश्र का बहुत बड़ा योगदान है।