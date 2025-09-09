more rain in north bihar instead of south what imd said about patna weather report Bihar Weather: उत्तर में ज्यादा और दक्षिण बिहार में कम होगी बारिश, पटना में कैसा रहेगा मौसम, पढ़ें, Bihar Hindi News - Hindustan
Bihar Weather: उत्तर में ज्यादा और दक्षिण बिहार में कम होगी बारिश, पटना में कैसा रहेगा मौसम, पढ़ें

Bihar Weather: अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तकन की संभावना नहीं है, जबकि 2-3 डिग्री तापमान में कमी का पूर्वानुमान है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्यभर में न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटनाTue, 9 Sep 2025 05:30 AM
Bihar Weather: उत्तर में ज्यादा और दक्षिण बिहार में कम होगी बारिश, पटना में कैसा रहेगा मौसम, पढ़ें

Bihar Weather: बिहार के अलग-अलग जिलों में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। राजधानी पटना में मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक-दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्यभर में बारिश के आसार हैं। दक्षिण के मुकाबले उत्तर बिहार में अधिक बारिश होने का पूर्नवानुमान है। इससे पहले सोमवार दोपहर पटना में तेज बारिश हुई।

राजधानी के कई इलाकों में 10 मीलिमीटर बारिश दर्ज की गई। अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तकन की संभावना नहीं है, जबकि 2-3 डिग्री तापमान में कमी का पूर्वानुमान है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्यभर में न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

इधर रविवार रात्रि एवं सोमवार दिन में हुई बारिश के बाद पटना नगर निगम और बुडको की टीमें शहर में पूरी तरह से सतर्क हैं। सोमवार को बुडको प्रबंध निदेशक सह नगर आयुक्त पटना नगर निगम अनिमेष कुमार पराशर ने शहर के विभिन्न क्षेत्र एवं डीपीएस का औचक निरीक्षण किया और जलनिकासी की व्यवस्था का जायजा लिया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आने वाले दिनों में संभावित वर्षा को देखते हुए पूरी तरह से सजग और तैयार रहें। उन्होंने विशेष रूप से पटना जिले के सभी अंचलों, मुख्यालय के परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक और सहायक परियोजना निदेशकों को अपने-अपने क्षेत्रों में डीपीएस (ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन) का निरीक्षण करने के लिए कहा है।

उन्होंने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि सभी आपातकालीन संसाधनों की फिर से जांच की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से निपटा जा सके। इसके अलावा पटना नगर निगम के सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने वार्डों में जाकर जलनिकासी व्यवस्था की निगरानी करें और इसे सुचारू रूप से काम करने का हर संभव प्रयास करें।

हेल्पलाइन पर संपर्क करें

लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की समस्या को हो तो तुरंत नगर निगम की हेल्पलाइन नंबर 155304 पर संपर्क करें। नगर निगम और बुडको की टीमें हर समय उनकी सहायता के लिए तैयार हैं।

