डिप्टी सीएम और भी होंगे... अशोक गहलोत ने दिया बड़ा संकेत, महागठबंधन का क्या प्लान

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री घोषित किया। क्या ये बदलाव बिहार की राजनीति को नई दिशा देंगे? जानिए सभी महत्वपूर्ण बातें।

Thu, 23 Oct 2025 01:10 PMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, पटना।
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) के लिए मुख्यमंत्री पद पर लंबे स लेकर आज महागठबंधन में खींचतान चल रही थी। आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा के साथ ही यह खत्म हो गई। इस दौरान विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के मुखिया मुकेश सहनी के नाम का ऐलान उपमुख्यमंत्री पद के लिए किया गया। इस दौरान अशोक गहलोत ने सरकार बनने की स्थिति में समाज की दूसरी जातियों से भी उपमुख्यमंत्री बनाने का वादा महागठबंधन के साथियों से किया।

आपको बता दें कि तेजस्वी यादव खुद पिछड़ा वर्ग (OBC) से आते हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) से आते हैं। अशोक गहलोत के बयान के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो सवर्ण से एक जो कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है, एक मुस्लिम और एक दलित को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात साफ है कि चुनाव से पहले महागठबंधन की तरफ से किसी और नाम की घोषणा नहीं की जाएगी। सरकार बनने की स्थिति में महागठबंधन के द्वारा महिला की भी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बिहार में महिला मतदाता एक बड़ा फैक्टर रही हैं।

राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा घोषित हुए तेजस्वी यादव ने इस ऐलान पर कहा, "तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा, ये संकल्प है। एक नया बिहार बनाने का काम हम करेंगे।"

महागठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "आज INDIA गठबंधन एकजुट होकर मीडिया के सामने मौजूद है। INDIA गठबंधन की मजबूती की नींव उसी दिन रखी गई थी जब राहुल गांधी ने मतदाता अधिकार यात्रा के तहत INDIA गठबंधन के सभी सदस्यों के साथ SIR और जनहित के मुद्दों पर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम किया था।"

वहीं, महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीपीआई (एम-एल)एल नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, "बिहार जैसे बड़े राज्य में जरूरत के हिसाब से डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया है। हमने सोचा था कि इस बार हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार गठबंधन बड़ा हो गया। इसलिए हम कम सीटों पर यानी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे।" एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने सरकार बनने पर कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया।

कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
