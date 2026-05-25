गोपालगंज के जादोपुर-मंगलपुर सेतु में 5 और दरारें मिलीं, 12 इंच का गैप; मरम्मती भी मुश्किल

पुल में खराबी आने से आवागमन और व्यापार पर असर पड़ा है। करीब 550 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल का उद्घाटन मार्च 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। एक दशक के भीतर ही पुल के स्पैन में गंभीर क्षति सामने आने लगी है।

गोपालगंज को पूर्वी चम्पारण से जोड़ने वाले गंडक नदी पर मंगलपुर में बने पुल के स्पैन में लगातार बढ़ रही दरारों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को केवल पांच नंबर पाया के पास दरार मिली थी। लेकिन अब पांच स्थानों पर स्पैन में दरारें उभर आई हैं। प्रशासन ने पुल से भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि पाया संख्या 12 और 13 के बीच करीब 12 इंच का गैप मिला है। विशेषज्ञों की टीम को जांच और मरम्मत के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि दरार और बढ़ने पर पुल की मरम्मत मुश्किल हो सकती है।

डीएम ने बताया कि भागलपुर के विक्रमशिला पुल हादसे के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के पुलों की जांच कराई जा रही है। इंजीनियरों की रिपोर्ट के बाद एहतियातन बड़े वाहनों का परिचालन बंद कर दोनों ओर बैरिकेडिंग कराई गई है।

उल्लेखनीय है कि यह पुल यूपी के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सीवान, गोपालगंज समेत नेपाल जाने वाले वाहनों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। पुल में खराबी आने से आवागमन और व्यापार पर असर पड़ा है। करीब 550 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल का उद्घाटन मार्च 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। एक दशक के भीतर ही पुल के स्पैन में गंभीर क्षति सामने आने लगी है।

दो वर्ष पूर्व भी एप्रोच सड़क में आ गयी थी दरार गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने के लिए बनाए गए जादोपुर-मंगलपुर पुल का निर्माण शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है। दो वर्ष पूर्व गंडक नदी के कटाव और तेज बारिश के कारण एप्रोच सड़क में दरार पड़ने से प्रशासन और पुल निर्माण निगम के अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। उस समय लगातार बारिश के चलते हुए रेन कट से सड़क कई जगहों पर धंस गई थी। सड़क किनारे सैकड़ों स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए थे। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद गाइड बांध और एप्रोच सड़क के बहने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कटाव निरोधी कार्य कराया था।