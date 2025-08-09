Monu Singh arrested 198 days after Mokama firing Anant Singh Sonu Monu Gangwar मोकामा गोलीकांड के 198 दिन बाद मोनू सिंह गिरफ्तार, अनंत सिंह का सोनू-मोनू से हुआ था गैंगवार, Bihar Hindi News - Hindustan
मोकामा गोलीकांड में बिहार एसटीएफ ने बेगूसराय जिले के बरौनी रेलवे स्टेशन से सोनू-मोनू गैंग के अपराधी मोनू सिंह को गिरफ्तार किया है। बाहुबली अनंत सिंह के साथ नौरंगा गांव में उनकी भिड़ंत्त हुई थी, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 9 Aug 2025 10:24 AM
बिहार के पटना जिले के चर्चित मोकामा गोलीकांड में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोलीकांड के आरोपी मोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोकामा गोलीकांड के 198 दिन बाद उसे बेगूसराय जिले के बरौनी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। मोकामा के नौरंगा-जलालपुर गांव में 22 जनवरी 2025 को पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह की सोनू-मोनू गैंग से भिड़ंत्त हुई थी। दोनों गुटों की ओर से 70 राउंड से ज्यादा गोलीबारी की गई थी। गैंगवार के बाद से मोनू फरार चल रहा था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, एसटीएफ को गैंगस्टर मोनू सिंह के ट्रेन से बरौनी आने की सूचना मिली थी। इसके बाद पटना से एसटीएफ की टीम शुक्रवार को बरौनी पहुंची। स्थानीय पुलिस के सहयोग से पूरे स्टेशन की घेराबंदी कर दी गई। देर रात जैसे ही वह कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने बरौनी स्टेशन पर उतरने लगा, एसटीएफ और पुलिस ने उसे वहीं दबोच लिया।

बताया जा रहा है कि मोनू सिंह को एसटीएफ पटना लेकर गई है। उससे मोकामा गोलीकांड को लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ पटना जिले के पचमहला समेत अन्य थानों में हत्या, रंगदारी और गोलीबारी के कई केस दर्ज हैं।

मोकामा गोलीकांड में अनंत सिंह जेल से बाहर

मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने जनवरी 2025 में हुए गोलीकांड के दो दिन बाद ही पटना जिले के बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्हें पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया था। उन्हें हाल ही में हाई कोर्ट से जमानत मिली है। बुधवार को वे जेल से बाहर आए। दूसरी ओर, मोनू के भाई सोनू सिंह को भी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, वह भी जमानत पर बाहर है।