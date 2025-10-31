Hindustan Hindi News
बिहार में 'मोंथा' ने रोकी चुनाव प्रचार की रफ्तार; 14 हेलीकॉप्टर नहीं भर पाए उड़ान, कई रैलियां रद्द

बिहार में 'मोंथा' ने रोकी चुनाव प्रचार की रफ्तार; 14 हेलीकॉप्टर नहीं भर पाए उड़ान, कई रैलियां रद्द

संक्षेप: मोंथी तूफान की वजह बिहार चुनाव के प्रचार की रफ्तार थम गई है। बीते 3 दिनों से बारिश के चलते हेलीपैड खराब होने से स्टार प्रचारकों की कई चुनावी सभाएं रद्द हो गईं। शु्क्रवार को 16 में सिर्फ 2 ही हेलीकॉप्टर उड़ान भर सके। बाकी 14 हेलीपैड पर ही खड़े रह गए।

Fri, 31 Oct 2025 08:33 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अब अंतिम दौर में है। एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारकों ने अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन मोंथा तूफान से राज्य में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश ने प्रचार की रफ्तार पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को भी बारिश के कारण हेलीपैड खराब होने से स्टार प्रचारकों की कई चुनावी सभाएं रद्द हो गईं।

विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बुक कराए गए 16 हेलीकॉप्टर में सिर्फ दो ने ही उड़ान भरा, बाकी एयरपोर्ट के हैंगर में ही खड़े रहे। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने खगड़िया और तेज प्रताप यादव सिमरी बख्तियारपुर में सभा के लिए हेलीकॉप्टर से गए। बाकी हेलीपैड गीला होने से बाकी जगहों के लिए नेताओं की उड़ान रद्द करनी पड़ी।

सीएम नीतीश सहित कई नेता हेलीकॉप्टर से नहीं भर सके उड़ान

राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार बारिश से सभा स्थल के समीप बने गए हेलीपैड हेलीकॉप्टर उतरने लायक नहीं था। इसी कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी सहित कई प्रमुख नेता हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए नहीं जा सके। इसके बाद मुख्यमंत्री सहित कई नेता सड़क मार्ग से चुनाव प्रचार करने के लिए सभा स्थल पर पहुंचे।

गुरुवार को भी खराब मौसम रहने के कारण झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए नहीं जा सके, जबकि मनोज तिवारी पटना एयरपोर्ट के हैंगर से प्रचार करने के लिए उड़ान भरे थे। लेकिन सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो सकी। जिस कारण उन्हें पुनः पटना वापस लौटना पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी कई जगहों पर सभा करना था। लेकिन एक जगह ही सभा करने के बाद वापस पटना लौट आई थी।

पहले चरण के लिए 4 और दूसरे चरण के लिए 9 दिन का वक्त

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। जिस कारण पहले चरण का चुनाव प्रचार 4 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार 9 नवंबर को थम जाएगा। इसी कारण सभी राजनीतिक पार्टी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन मोंथा तूफान ने उनकी ताकत पर विराम लगा दिया।

शुक्रवार को पटना की दृश्यता 2000 मीटर थी, जबकि 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। इसी कारण पटना से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सभा स्थल के समीप हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकता था। इसी कारण हेलीकॉप्टर से प्रचार करने वाले नेताओं का कार्यक्रम रद्द हो गया।