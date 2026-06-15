Bihar Weather: बिहार में कहां ठिठका मानसून, पटना समेत 34 जिलों में सताएगी गर्मी; मौसम का हाल
Bihar Weather: पटना, गया जी और सारण सहित बिहार के 16 जिलों में मानसून का प्रसार अभी बाकी है। यह केवल 22 जिलों तक ही पहुंच पाया है। जहां पहुंचा भी है वहां झमाझम बारिश की कमी है। इस बीच बारिश की किल्लत 20 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
Bihar Weather: बिहार में समय पूर्व प्रवेश के बावजूद मानसून दो दिनों से मुजफ्फरपुर में ठिठका है। मौसमविद बता रहे हैं कि इसके प्रसार की परिस्थितियां अनुकूल हैं, इसके बाद भी वह आगे नहीं बढ़ रहा है। मौसमविदों का अनुमान है कि चार-पांच दिनों में इसके बिहार के अन्य हिस्सों में प्रसार की संभावना है। तब तक पटना सहित 34 जिलों में मौसम गर्म रहेगा।
मौसम विभाग ने मौजूदा परिस्थितियों में भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में सोमवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना, गया जी और सारण सहित बिहार के 16 जिलों में मानसून का प्रसार अभी बाकी है। यह केवल 22 जिलों तक ही पहुंच पाया है। जहां पहुंचा भी है वहां झमाझम बारिश की कमी है। इस बीच बारिश की किल्लत 20 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वहीं रविवार को रोहतास और किशनगंज में एक दो जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है।
मुजफ्फरपुर में कैसा मौसम
मौसम विभाग ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले में आंधी और गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, जिले में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस बीच पिछले 24 गंटे में अधिकतम तापमान एक डिग्री चढ़कर 36.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गय है। हवा में नमी की मात्रा में तेजी से गिरावट आने से मौसम अधिकांश समय शुष्क बना रहा। इसकी वजह से दोपहर में अधिक जलन महसूस हुई। IMD के स्थानीय कार्यालय ने सोमवार को मौसम में कोई बड़े बदलाव से इनकार किया है।
पूर्णिया में मौसम का हाल
मानसून की दस्तक और पहली बारिश के बाद पूर्णिया जिले में एक बार फिर उमस भरी गर्मी का दौर शुरू हो गया है। 39 मिलीमीटर वर्षा होने के बाद लोग दूसरी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। रविवार को सुबह से धूप निकलने और बादलों की आवाजाही के कारण मौसम में उमस बनी रही। दोपहर के समय तेज धूप से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पेड़ों की छांव का सहारा लेते नजर आए। रविवार को जिले का न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 16 और 20 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 18 और 20 जून को येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। 15 और 17 जून को मौसम सामान्य रहने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट के दौरान अच्छी बारिश के आसार हैं।
भागलपुर में कमजोर पड़ा मानसून
भागलपुर जिले में मानसून का इंतजार बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून पिछले दो दिनों में थोड़ा कमजोर पड़ गया है। इसकी वजह से भागलपुर एवं बांका की ओर मानसून की प्रगति धीमी हो गई है। यही कारण है कि भागलपुर में इन दिनों कभी-कभी बादल तो दिख रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मौसम वैज्ञानिक वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि 14 जून को भागलपुर में अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस। कमोबेश यही स्थिति अगले दो दिनों तक रहने की संभावना है। बीएयू के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दो दिन बाद भागलपुर में मानसून का असर दिखने लगेगा। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अगले दो दिनों में मानसून की प्रगति कैसी रहती है।
गयाजी में उमस वाली गर्मी
मानसून कमजोर पड़ जाने के कारण बारिश नहीं हो रही है। तीन दिनों से प्री मानसून गतिविधि भी नहीं है। गयाजी जिले में बारिश की जगह उमस वाली गर्मी है। पिछले साल की तुलना में इस बार जून में मौसम का मिजाज अलग है। गर्मी कम सता रही है। गर्म पछुआ की जगह इस साल उमस वाली गर्मी सता रही है। जून के 14 दिन बीत जाने के बाद केवल दो दिन नौ व 10 जून को गर्म पछुआ चली। बाकी दिन मौसम उमस वाली गर्मी या मौसम सुहाना रहा। गर्म पछुआ यानी लू से राहत रही। जबकि पिछले साल 2025 के जून के पहले पहले पखवारे में गर्म पछुआ का प्रभाव अधिक रहा था। पांच जून से लगातार 13 जून तक गर्म पछुआ चली और जनजीवन हलकान रहा था।
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