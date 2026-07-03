Bihar Weather: मानसून एक्टिव, पटना समेत कई जिलों में बारिश के साथ आंधी-तूफान-ठनका का अलर्ट

Bihar Weather Today: आज शुक्रवार को राजधाानी पटना में गरज से साथ बारिश के असार हैं। इसके अलावे कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ ठनका और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

Bihar Weather Today: बिहार में मौसम का रंग तेजी से बदला है। राज्य के लगभग सभी जिलों में मानसून एक्टिव हो गया है। आज शुक्रवार को राजधाानी पटना में गरज से साथ बारिश के असार हैं। इसके अलावे कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ ठनका और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की रिपोर्ट में गुरुवार को पटना सहित कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को पटना सहित कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात की स्थिति रहेगी।

आज राज्य के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी एवं हल्की वर्षा की संभावना है। हवा की गति 30-40 किमी प्रतिघंटा रहने की संभावना है। मौसमविदों के मुताबिक पांच से सात जुलाई के बीच वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। मानसून के प्रसार से दक्षिण बिहार के जिलों को तपिश से राहत मिली है। पुरवाई के प्रसार से तापमान में कमी आई है। बादलों के बरसने से दक्षिण पश्चिमी बिहार के जिलों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज राज्य के उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य बिहार के एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण-पूर्व बिहार के जिलों जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया, भागलपुर में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। लोगों को मौसम की गतिविधियों के प्रति अलर्ट रहने की सलाह दी गई है।

अगले 48 घंटे में तेज बारिश के आसार मुजफ्फरपुर में पिछले तीन दिनों से जारी बारिश का दौर गुरुवार को थम गया। हालांकि, उमस में तेजी से बढ़ोतरी होने के कारण लोग बेहाल रहे। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक जिले में एकाध जगहों पर बारिश हो सकती है। पांच जुलाई को अधिकांश जगहों पर तेज बारिश होगी। इस दौरान 35 से 40 किमी की गति से हवा चल सकती है।

हल्की बारिश से पारा गिरा उमस ने कर दिया परेशान भागलपुर जिले के आसमान में गुरुवार को दिनभर बादलों की आवाजाही जारी रही। सबौर समेत शहर के कुछ इलाकों में तीन मिलीमीटर की हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद उमस और बढ़ गयी। दोपहर में बारिश के कारण दो जुलाई को अधिकतम तापमान में दो डिग्री की कमी आई। दिन का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री रहा। हवा में नमी की अधिकतम मात्रा 76 प्रतिशत रही। 4.1 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से पूर्वा हवा चलती रही।

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार तीन से पांच जुलाई के दौरान, दक्षिण बिहार के जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। भागलपुर, बांका, रोहतास, कैमूर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। इधर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम आधारित कृषि परामर्श के अनुसार वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति रहेगी। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं।