Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में ट्रेनों के ग्रीन सिग्नल बंदर कर रहे ‘लाल’, रेलवे कर्मी की नौकरी पर आई आफत

Apr 28, 2026 09:58 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, सारण
share

बंदरों द्वारा इलेक्ट्रिक संचालित गेट पर उछल कूद मचाने से लॉक खुल जाता है और सिग्नल लाल हो जाता है। तकनीकी गड़बड़ी की संभावना भी प्रबल है। तकनीकी गड़बड़ी होने से स्वचालित सिग्नल तकनीक भी प्रभावित होगी जिससे ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ सकता है।

बिहार में ट्रेनों के ग्रीन सिग्नल बंदर कर रहे ‘लाल’, रेलवे कर्मी की नौकरी पर आई आफत

बिहार में अब बंदर रेलवे ट्रैक पर रफ्तार भर रही ट्रेन के ग्रीन सिग्नल को 'लाल' कर रहे हैं। बंदरों के इस काम के बाद अब रेलवे कर्मियों की नौकरी पर बन आई है। दरअसल छपरा-सीवान रेलखंड के चैनवा व महेंद्रनाथ स्टेशनों के बीच चाड़वां रेल गेट पर बंदरों की अजीबोगरीब हरकत से गेटमैन की नौकरी पर आफत है। रफ्तार भर रही ट्रेनों के लिए ग्रीन सिगनल होने पर बन्दर पेड़ से इलेक्ट्रॉनिक गेट पर कूद कर सिगनल लाल कर दे रहे हैं। ट्रेन परिचालन बाधित होने के डर से लगातार गेटमैन डंडे लेकर दौड़ता है और फिर से गेट लॉक करता है तब निर्बाध रफ्तार भरती हैं ट्रेनें।

गेट मैन धर्मेन्द्र के अनुसार बंदरों ने ड्यूटी करना मुहाल कर दिया है। तीन-चार दिनों से आजिज हैं। गेट के समीप एक विशाल पेड़ को ये उत्पाती बंदर अपना आशियाना बना लिये हैं। परेशानी उस समय और बढ़ जाती है जब रेल गेट बंद हो जाता है और बंदर इस इलेक्ट्रिक गेट पर कूदने लगते हैं। गेट मैन को लाठी और डंडे से बंदरों को भगाना पड़ता है।

ये भी पढ़ें:बिहार में बदमाशों ने पति-पत्नी और बच्चे को मारी गोली, नाक-कान से गहने नोच लिए
ये भी पढ़ें:55% जमीन वापस करेगी सरकार, 4 गुना मिलेगा दाम; टाउनशिप पर सम्राट सरकार का प्लान

बंदरों द्वारा इलेक्ट्रिक संचालित गेट पर उछल कूद मचाने से लॉक खुल जाता है और सिग्नल लाल हो जाता है। तकनीकी गड़बड़ी की संभावना भी प्रबल है। तकनीकी गड़बड़ी होने से स्वचालित सिग्नल तकनीक भी प्रभावित होगी जिससे ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ सकता है। गेटमैन के अनुसार गर्मी के कारण भारी संख्या में बंदर यहां पेड़ पर रह रहे हैं ।

सिगनल और इलेक्ट्रिक गेट में बंदरों द्वारा क्षति न पहुंचे, इसके लिए उसे लाठी-डंडे लेकर ट्रेनों के आने के दौरान खड़ा रहना पड़ता है वहीं दूसरी तरफ झंडी भी ट्रेन को दिखानी होती है। उधर बंद गेट के दौरान खड़े वाहन कर्मी भी इन बंदरों के डर से सहमे रहते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रेल विभाग द्वारा वन विभाग को सूचना देकर इन बंदरों को पकड़वाने की मांग की गई है।

ये भी पढ़ें:मोदी सरकार का सम्राट सरकार को झटका, मिट्टी जांच के लिए भेजे प्रस्ताव पर कटौती
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Chapra News Chapra Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।