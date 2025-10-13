मोनाजिर हसन ने जन सुराज छोड़ी, आज प्रशांत किशोर के साथ बैठे थे; ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे

Bihar Elections: बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज को झटका लगा है। पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन ने जन सुराज छोड़ दी है। बताया जा रहा है कि वो मुंगेर से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। अब वे ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मुनाजिर आज पीके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे थे।

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब वे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि हसन मुंगेर से जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन टिकट नहीं मिलने से वे नाराज थे। जिसके बाद उन्होने जन सुराज को छोड़ दिया। हैरानी की बात ये कि सोमवार को जन सुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे प्रशांत किशोर के साथ बैठे दिखे थे।

जन सुराज ने आज 65 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इससे पहले 51 कैंडिडेट्स की सूची जारी हुई थी। वहीं आज जन सुराज के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद पटना स्थित शेखपुरा हाउस परिसर में कई दावेदारों ने खूब हंगामा किया। खासकर चंपारण से कई लोगों ने विरोध में नारेबाजी भी की। उन्होंने टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया।

पार्टी महासचिव किशोर मुन्ना ने कहा कि टिकट से वंचित लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है। पार्टी उनसे बात करेगी। उनकी नाराजगी दूर की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनाजिर हसन, बसंत चौधरी, सुभाष कुशवाहा, सुधीर शर्मा, ललन यादव, रामबली सिंह चंद्रवंशी, सरवर अली भी मौजूद